Pamela Prati parla per la prima volta di Sebastian nel giugno 2018 su Rai 1: ecco che cosa ha detto

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 5 giugno 2019, Pamela Perricciolo ha dato una marea di dati e di informazioni difficili da decifrare e rimettere in ordine. Ma tra le cose che ha detto, ce n’è stata una che ci ha colpito. La Perricciolo infatti ha dichiarato che in questo periodo, per dimostrare che lei ha raccontato si delle bugie, ma che non è stata la sola, ha fatto le sue personali indagini. E ha scoperto che, ancora prima che Pamela Prati parlasse di Marco Caltagirone, in una intervista su Rai 1, aveva invece parlato di un bambino, di Sebastian.

PAMELA PRATI PARLA PER LA PRIMA VOLTA DI SEBASTIAN IN TV NEL GIUGNO DEL 2018

La Perricciolo ha parlato di una trasmissione di Rai 1 in onda in estate e noi l’abbiamo cercata. Quella trasmissione è Quelle brave ragazze, in onda la scorsa estate. Nella puntata del 22 giugno 2019, Pamela Prati è stata ospite delle quattro conduttrici ( tra le quali Veronica Maya che evidentemente ha però rimosso tutto) e ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata.

Ha raccontato di essersi innamorata, ha mostrato il tatuaggio a forma di cuore dicendo che era dedicato a tutte le persone che ha amato, che ama e che amerà. Non ha parlato dell’uomo che le aveva rubato il cuore. “Sono innamorata. Punto” aveva detto la Prati che, a quanto pare, a tre mesi di distanza da quel “Buona primavera” ricevuto sui social, si era davvero innamorata di quell’uomo che, dovrebbe essere, Marco Caltagirone.

Ma quello che colpisce in questa intervista è un altro aspetto. Per la prima volta infatti Pamela Prati fa il nome di Sebastian Caltagirone. Prima di andare via, nel momento dei saluti, la show girl, chiede di poter salutare un bambino speciale. E fa proprio il nome di Sebastian. “Volevo dire che ti amo da morire e mi raccomando forza” ha detto la Prati, saluto al quale le conduttrici del programma di Rai 1 si sono unite.

Probabilmente la Prati si riferiva al fatto che il piccolo stesse facendo la chemio e quindi gli dava un incoraggiamento.

La Perricciolo ha citato questa intervista per sottolineare come la Prati parlasse del bambino, ancora prima di avere contatti con loro. Cosa che però ci sembra essere molto strana considerato che già a maggio 2018, sui social, comparivano delle foto di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, eccone una:

Queste parole di Pamela Perricciolo vanno a dimostrare la sua versione o invece confermano le parole di Pamela Prati? L’operazione “Marco Caltagirone” era già partita oppure la Prati credeva davvero di aver trovato l’uomo della sua vita?

