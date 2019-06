Marcia Cross sta combattendo contro il cancro e suggerisce il vaccino contro il Papillomavirus

Marcia Cross ha rivelato di avere avuto il cancro, di essere appena uscita dalla chemioterapia, il tumore è in remissione, e dalla sua terribile esperienza fa un appello a tutti. La splendida Bree van de Kamp di Desperate Housewives ha avuto un tumore causato dal virus Hpv ed è per questo che suggerisce alle giovani generazioni di vaccinarsi contro il Papillomavirus, perché probabiilmente è quello che ha causato anche il tumore alla gola al marito nel 2009. La Cross invece ha scoperto di avere un tumore all’ano nel 2017. Nel corso dell’intervista durante la trasmissione della Cbs This Morning ha colto l’occasione per dire anche altro, si è rivolta alle persone che provano vergogna nel rivelare che hanno il cancro, soprattutto se riguarda alcune parti del corpo. “ So che ci sono persone che provano vergogna. Hai il cancro. Devo anche sentirti in imbarazzo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato perché ha preso la residenza nell’ano?”.

MARCIA CROSS INVITA AL VACCINO CONTRO IL PAPILLOMAVIRUS

Dopo le analisi i medici le hanno spiegato che lo stesso ceppo di Hpv è alla base di entrambi i casi, il cancro che ha colpito alla gola suo marito e il suo tumore, ed è uno di quelli coperti dal vaccino. Ha quindi confidato che a breve anche le sue figlie gemelle di 12 anni faranno il vaccino. Loro ancora non lo sanno ma alla fine della scuola avranno la prima dose. “Non sapevo neanche che il virus fosse legato al tumore prima della mia diagnosi” ha aggiunto.

E’ bene che tutti parlino non solo per dare forza a chi sta vivendo la stessa situazione ma anche per informare. E purtroppo è vero che chi attraversa la malattia spesso subisce anche l’imbarazzo, la paura di parlarne; tutto questo ovviamente danneggia, rende tutto più difficile e meno comprensibile.

