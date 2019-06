Buon compleanno Nadia Toffa: la iena festeggia i suoi primi 40 anni

E’ un giorno speciale il 10 giugno per Nadia Toffa. Oggi infatti la Iena compie 40 anni. Un compleanno particolare, visto che Nadia sta ancora lottando contro il suo male e vive un periodo complicato. Ma la giornata sarà caratterizzata come sempre dal suo buon umore! La Toffa ha voluto ringraziare già questa mattina tutte le persone che le sono state vicine e che già le hanno fatto moltissimi auguri.

Tra gli auguri anche quelli di Biagio Antonacci ” speciale essenza , festeggia tra i cuori che ti chiedono………. B. “, quelli di Valeria Marini, di Antonella Clerici, di Elisabetta Gregoraci; e ancora Benedetta Mazza, Beppe Vessicchio e tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo. E anche Nek manda un dolcissimo messaggio a Nadia ricordandole che ha sempre vicino le persone che fanno il tifo per lei.

Ma ovviamente sono anche tantissime le persone comuni a scrivere sui social un pensiero per Nadia.

Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni…ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore. ❤️ N

Un messaggio molto ironico come è nello stile di Nadia che non ama compiangersi. La sua lotta continua e questo periodo è particolarmente complicato ma lei non si arrende, anzi. Continua a ringraziare tutte le persone che le vogliono bene e le stanno dedicando dei dolcissimi messaggi.

Facciamo anche noi il nostro augurio a Nadia in questo giorno così speciale e le auguriamo tutto il bene del mondo! Non mollare e non arrenderti: il prossimo traguardo è il doppio di questi anni!

