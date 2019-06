Emma Marrone diventa mamma nel film di Muccino, la cantante ha cambiato look e sul set è felice (Foto)

Emma Marrone sta vivendo la sua nuova avventura, è sul set del film di Gabriele Muccino “I miglior anni” nel ruolo di una mamma (foto). Si scopre così anche il motivo per cui la cantante ha colorato i suoi capelli, non è più bionda. Ci ha messo un anno per accettare la proposta di Muccino ma alla fine si è convinta, ha deciso di godersi tutto ciò che di bello la vita le propone e ha fatto benissimo. Emma Marrone reciterà con il pancione, emozioni su emozioni che in parte racconta a tutti sul suo profilo social. E’ agitata ma allo stesso tempo entusiasta ed eccitata. All’inizio ha pensato che la proposta del regista fosse folle e forse un po’ pazzo crede che Muccino lo sia davvero. Forse lei stessa ancora non ha ben capito cosa sta accadendo ma di certo fanno tutti il tifo per lei. E’ felice del suo sì detto al cinema, sta scoprendo cose di se stessa che non immaginava, che ignorava. Sarà un po’ lontana dalla sua musica ma i fan adesso sanno tutto, conoscono le ottime motivazioni, sanno che Emma è felice.

EMMA MARRONE ATTRICE NEL FILM DI GABRIELE MUCCINO

La data di uscita del film è prevista per il 13 febbraio 2010, c’è ovviamente un bel po’ da attendere ma non vediamo davvero l’ora di scoprire l’artista salentina nel suo nuovo ruolo al cinema. “Ci voglio provare .. voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me .. e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali.. ma adesso sapete il perché!” ha comunicato ai fan.

Alla rivista Chi ha spiegato: “Quello che sto facendo è bellissimo. Sto imparando tantissime cose nuove. Sto scoprendo dei lati di me stessa che ignoravo totalmente. E’ davvero tutto incredibile. La vita mi sorprende ogni giorno. Lasciate che la vita vi attraversi. Non alzate nessun muro. Non imponetevi mai nessun limite. Lasciate scorrere tutta la vostra energia. Sempre”.