Eliana Michelazzo dal Pamela Prati Gate al finto Simone Coppi: arrivano film e libro

Gli italiani chiedevano una serie su Netflix e a quanto pare, anche se la serie non arriverà, saranno in qualche modo accontentati visto che potrebbe arrivare presto in tutte le libreria il best seller capace di battere Cinquanta Sfumature di Grigio. Parliamo di un libro che racconterebbe la storia di Eliana Michelazzo: i suoi dieci anni al fianco del finto Simone Coppi e poi il suo ruolo nel Pamela Prati Gate. Ad annunciare l’arrivo del libro, che sarebbe già in fase di scrittura, è stata proprio Eliana Michelazzo. L’ex agente dei vip, che ha presenziato a una serata dedicata a Miss Lazio, ha annunciato tramite delle storie sui social, in quella occasione, di avere delle novità per tutti. E tra queste novità ci sarebbero appunto il libro e anche il film su tutta questa vicenda.

LE PAROLE DI ELIANA MICHELAZZO CHE ANNUNCIA FILM E LIBRO SUL PAMELA PRATI GATE E SULLA SUA STORIA CON SIMONE COPPI

Ecco le parole di Eliana nelle sue stories sui social

Si è parlato di truffa e ci sono delle vittime. Ora sono in progetto un libro e un film. Il libro lo stanno scrivendo e il film è in progetto. Ci sono tantissime persone che hanno subito quello che ho subito io. Ci sono tante persone che sui social si innamorano e aspettano di incontrare la persona che ama. C’è gente che aspetta 20 anni e manda soldi alla persona amata. Anche io ci sono passata, ho dato anche io dei soldi a mio marito e alla famiglia virtuale. Se non ci sei dentro non puoi capire.”

Per il momento quindi una vera e propria operazione che resta top secret. Non si sa chi sta scrivendo il libro, chi ha acquistato i diritti e soprattutto chi ha chiesto di poter realizzare un film. Certo che Mediaset potrebbe farci un pensierino per tornare alle grandi fiction, quelle da milioni di ascolti. E magari chissà, la Michelazzo potrebbe persino avere un ruolo nella pellicola. Non trovate?

Vedremo se ci saranno altri dettagli su questa vicenda anche perchè immaginiamo che Pamela Prati non ne sarà felicissima visto che vorrebbe che di questa storia non se ne parlasse più…