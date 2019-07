Malika Ayane ha avuto un brutto incidente in moto: ecco come sta la cantante

La cantante Malika Ayane ha avuto un brutto incidente in moto: come sta? La Ayane sta trascorrendo dei giorni di vacanza in Corsica prima dei suoi prossimi impegni non solo per quanto riguarda la musica, ma anche in tv, con X Factor. Qualche giorno fa però qualcosa non è andato per il verso giusto e Malika Ayane ha avuto un brutto incidente stradale mentre era in moto. Secondo quanto si apprende, la cantante avrebbe preso male una rotonda cadendo a terra. Scopriamo come sta ora e come sta trascorrendo questi giorni.

MALIKA AYANE, INCIDENTE IN MOTO IN CORSICA: LA CANTANTE STA BENE?

A raccontare quanto accaduto è stata proprio Malika Ayane, rassicurando tutti circa le sue condizioni di salute. E’ anche apparsa in foto su Instagram e sembra stare abbastanza bene. Probabilmente la caduta è dovuta ad una velocità eccessiva o ad una perdita di equilibrio. Nelle foto sul social la cantante appare con un ginocchio fasciato ma in piedi. Dunque l’incidente non è stato troppo grave e la cantante sembra stare bene per fortuna. Ne parla nei commenti dell’immagine, che la immortala di spalle mentre prendeva parte al festival musicale Calvi on the Rocks, in Corsica. I follower, nel vederla con il ginocchio fasciato, le hanno domandato cosa fosse accaduto. Ad intervenire tra i commenti è stato anche il presentatore e amico della cantante Marco Maccarini. Ironicamente le ha scritto: “Che t’ho detto: ‘Stai attenta alla marmitta!’ Niente. Non ascolti“. A rispondere sempre con ironia è proprio Malika Ayane, parlando dell’incidente: “Più la genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no?“. Insomma, la cantante non avrebbe calcolato bene la velocità e arrivando nei pressi della rotonda è caduta dalla moto.

MALIKA AYANE E’ UNO DEI GIUDICI DI X FACTOR DELLA NUOVA EDIZIONE

Incidente archiviato, per la Ayane è un periodo decisamente positivo. Sarà infatti lei uno dei nuovi giudici di X Factor. Affiancherà lo storico giudice Mara Maionchi nel programma che, anche quest’anno, sarà condotto da Alessandro Cattelan. La cantante è nota al pubblico per il suo particolarissimo timbro e la sua meravigliosa voce. La sua partecipazione al programma di Sky non potrà che dare un tocco in più al programma, nel quale porterà anche la sua personalità. Non vediamo l’ora di vederla all’opera scoprendo anche quale sarà la categoria a lei affidata. Intanto auguriamo a Malika Ayane di riprendersi dall’incidente avuto in Corsica.

Malika Ayane ha avuto un brutto incidente in moto: ecco come sta la cantante ultima modifica: da