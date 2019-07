Il Pamela Prati Gate diventa un film: le prime anticipazioni sulla storia di Mark Caltagirone

L’estate, il caldo e i bagni al mare non hanno fatto dimenticare a nessuno una delle vicende che hanno acceso e diviso l’opinione pubblica per oltre due mesi. Parliamo del Pamela Prati Gate, la vicenda che ha coinvolto Pamela Prati, le sue due agenti e il sedicente Mark Caltagirone, un facoltoso imprenditore romano in realtà inventato e mai esistito. Pare che a breve sarà presentato, come racconta Gianni Ippoliti che ha diretto questo corto, un film che racconta la vicenda legata alla show girl sarda, alla sua storia d’amore durata oltre un anno ma mai consumata ( ricorderete che la Prati ha dichiarato che avrebbe dovuto conoscere il suo promesso sposo, nel giorno del matrimonio).

MARK CALTAGIRONE: UNA STORIA ITALIANA E’ IL FILM SUL PAMELA PRATI GATE

Era stata proprio Eliana Michelazzo, una delle protagoniste di questa vicenda, ad annunciare che presto ci sarebbe stato anche un film sul Pratiful anche se non sappiamo si riferisse al corto di Ippoliti.

“Ora che Barbara d’Urso è in vacanza era necessario assicurare un prosieguo della storia che per sei mesi ha coinvolto emotivamente milioni di italiani..“. A parlare,su “Novella 2000,” è il regista e conduttore Gianni Ippoliti e la “storia” a cui fa riferimento è quella tra Pamela Prati e l’immaginario Mark Caltagirone. Arriva infatti un film, “Mark Caltagirone: una storia italiana”.

Come sarò quindi questo film e chi saranno i protagonisti? Stando a quello che racconta Ippoliti su Novella 2000, il corto avrà una prima proiezione il 23 luglio durante le giornate internazionali del cinema lucano a Maratea. Ad interpretare Pamela Prati sarà l’attrice emergente Fabiana Latini . E invece chi sarà Mark Caltagirone che in questa storia non ha mai avuto una faccia se non quella di uomini ai quali è stata rubata l’identità? A vestirne i panni sarà infatti Massimo Di Carlo. Nel film ci sarà posto anche per Barbara d’Urso, che ha seguito senza sosta la vicenda nelle sue trasmissioni. La conduttrice sarà interpretata da Elisa Bartolotti.

Insomma un corto assolutamente da non perdere se avete amato il Pamela Prati Gate. Non sappiamo se la show girl ne sarà felice visto che vorrebbe dimenticare tutto e voltare pagina…

Il Pamela Prati Gate diventa un film: le prime anticipazioni sulla storia di Mark Caltagirone ultima modifica: da