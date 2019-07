Pamela Prati fa bloccare il film su Mark Caltagirone: i suoi legali spiegano i motivi

Vi avevamo detto qualche giorno fa dell’uscita del film, precisamente un corto, sulla vicenda legata a Pamela Prati e a Mark Caltagirone. Un film che avrebbe dovuto raccontare ( e che racconta) tutta la vicenda legata a quello che per molto è il Pamela Prati Gate. La storia della show girl con il sedicente e inesistente Marco Caltagirone, imprenditore che non è mai esistito. Pare però che questo film non potrà essere visto. I legali della Prati avrebbero infatti richiesto che il corto venga bloccato.

Vediamo quindi quelle che sono le ultime news su questa vicenda.

PAMELA PRATI, IL FILM SULLA VICENDA MARK CALTAGIRONE BLOCCATO

Il trailer del corto dal titolo ‘Mark Caltagirone, una storia italiana’ doveva essere proiettato il 26 luglio al Festival del Cinema di Maratea. I legali di Pamela Prati, però, hanno diffidato l’organizzazione delle Giornate del Cinema Lucano a proiettare il corto «perché – ha spiegato lo stesso Gianni Ippoliti ai microfoni dell’Adnkronos – secondo gli avvocati della Prati si preannuncia altamente lesivo per la showgirl e quindi potrebbe danneggiarla».

Con un pizzico di ironica che lo contraddistingue sempre, Ippoliti ha poi commentato:

«Capisco che avrebbe voluto fare prima il film Pamela ma avrebbe potuto vederlo prima o farmi una telefonata, visto che le ho anche salvato la vita una volta, quando ebbe una congestione in macchina. Era il 1991 e stavamo andando a Rio Del Garda per la presentazione dei palinsesti Rai. Io sono pranoterapeuta e lei aveva dei fortissimi dolori allo stomaco così io le appoggiai una mano e Pamela si sentì subito meglio».

E insomma Ippoliti diciamo che sembra averla presa bene, forse la Prati un po’ di più. Ma questa sarà davvero la fine della storia? Non dimentichiamoci che esistono i siti on line e che pare che si stia anche scrivendo un libro su questa storia. La Prati riuscirà a far censurare tutto ?

