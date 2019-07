Francesco Facchinetti smentisce lite con Irama: le accuse sui social erano per un suo amico

Questa mattina non c’è traccia delle stories che ieri Francesco Facchinetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram per smentire le voci che erano circolate in queste ore. Voci che parlavano di una sua furiosa litigata con Irama. L’imprenditore ha infatti smentito che le sue parole, quelle indirizzate a una persona che lo avevano tradito fossero per una persona che lavorava con lui, e quindi per Irama. Facchinetti dichiara che la sua rabbia era per un amico, non per una persona che gli ha fatto qualcosa nel mondo lavorativo, sottolineando come i giornalisti abbiano fatto un buco nell’acqua scatenando sui siti italiani qualcosa di non vero…E se lo dice lui, noi ci crediamo.

FRANCESCO FACCHINETTI IN GUERRA CON IRAMA? IL MANAGER SMENTISCE QUESTE VOCI

E’ davvero bizzarro però che questa mattina tutte le stories in questione non ci siano più ma noi ci limitiamo a raccontare i fatti per cui se Facchinetti ha detto di non aver indirizzato la sua rabbia e il suo sfogo contro Irama ( visto che i fatti del suo lavoro restano privati) ci crediamo. Lo ha ribadito più volte: quelle parole, quelle accuse erano rivolte a un amico che gli ha fatto del male. E ribadisce anche le “minacce” fatte a questa persona che, a detta di Facchinetti ha capito che era tutto per lui il messaggio; ribadisce che si vendicherà e gliela farà pagare.

Qualcuno però malignamente pensa che questo dietrofront, con tanto di accuse ai giornalisti che hanno messo in giro la notizia ( cattivoni) sia dovuto all’ondata rivoluzionaria scatenata sui social dai fans di Irama. E pensare che, dalle anticipazioni date dalla Rivista Spy, sembrava proprio che nel prossimo numero in edicola Facchinetti avrebbe detto la sua in merito e non sembrava smentire i titoloni in cui si parlava di Irama…

Tutta colpa dei giornalisti, come sempre…