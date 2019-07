Prati-Gate arriva nelle librerie la storia della “fake news” dell’anno: da Pamela Prati a Mark Caltagirone

Prati-Gate è questo il titolo del libro che si ispira e racconta con testimonianze e documenti esclusivi tutto quello che è successo nell’ultimo anno a Pamela Prati e non solo. Il Pratiful o Pamela Prati Gate ha fatto il giro delle televisioni, dei giornali, dei siti web e adesso sbarca in libreria, nero su bianco, nel libro dal titolo Prati-Gate. Una raccolta di testimonianza esclusive e di documenti che serviranno a raccontare quella che viene definita nella copertina del libro come la più grande “fake news” dell’anno.

Inutile dirvi di cosa si tratta, lo avrete già capito. Il libro racconta dell’ultimo anno di vita sentimentale di Pamela Prati ma non solo. La sua storia con il sedicente imprenditore Marco Caltagirone ( un uomo che non è mai esistito); le sue interviste in tv per parlare della sua nuova vita da mamma e da moglie; il coinvolgimento delle sue manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo e le storie satellite collegate al Pamela Prati Gate. E poi il gran finale: la scoperta della verità. Un matrimonio mai celebrato, un amore mai sbocciato e la distruzione di Pamela Prati pronta a rinascere dopo questa spiacevole vicenda. A differenza del film, che è stato bloccato dai legali della Prati, in questo caso nel libro, potrete anche leggere una lettera scritta proprio dalla show girl.



Un’inchiesta giornalistica legata solo apparentemente al mondo del gossip. Dietro la cronaca rosa si nascondono spesso, e questo caso ne è l’emblema, realtà più buie e profonde che la tingono di nero. Dopo mesi di ricerche, dopo una ricostruzione minuziosa dei fatti, ecco un nuovo punto di vista su una vicenda che ha catalizzato per mesi l’attenzione del pubblico e dei mass media in Italia e all’estero. Nelle pagine di “Prati ‐ gate” saranno svelati aneddoti mai rivelati, documenti unici, testimonianze esclusive

Edito dalla Sperling & Kupfer Pagine 170 ‐ Cartonato con sovraccoperta € 14,90 – in libreria a partire dal 23 luglio .

Il “Prati – gate” non è solo una messa in scena furbissima, uno stratagemma per garantirsi pubblicità e ospitate televisive, ma una storia che nasconde verità ben più sconvolgenti. La vicenda Prati/Caltagirone è ancora un mistero dai contorni poco definiti, un caso che, questo libro, forte dell’accesso a fonti di primissima mano, cercherà di ricostruire inanellando i pezzi mancanti sparsi in un “sottobosco” agghiacciante senza remore e senza paure, attraverso un innovativo percorso d’inchiesta e offrendo un punto di vista diverso, mai ‘valutato’ fino ad ora. Questo libro inaugura un nuovo format editoriale, ideato e curato da Gabriele Parpiglia.

