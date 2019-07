Carolyn Smith commenta il triangolo amoroso Veera-Osvaldo-Oradei

Ha deciso di dire la sua, dopo l’ufficializzazione della storia tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei anche Carolyn Smith, che i due maestri di Ballando con le stelle li conosce davvero molto bene. La presidente di giuria di Ballando con le stelle nel corso del programma aveva sempre difeso la vita privata dei due ballerini ma oggi vuole dire quello che pensa anche per rispondere a tutte le persone che hanno attaccato Milly Carlucci per la sua difesa a Veera in una puntata di Ballando con le stelle.

La presidente di giuria di Ballando con le stelle, si schiera dalla parte di Milly Carlucci e crede che la conduttrice abbia fatto più che bene a dire quello che pensava a Oradei nel corso della diretta del programma.

Prima postare il suo video la Smith ha scritto:

Forse però dopo che Milly in una sua intervista per Tvblog ha detto esplicitamente che Stefano è andato oltre le parole, la gente avrà capito che la conduttrice ha dovuto necessariamente prendere una posizione.

Conosco Stefano e Veera da tanti anni, entrambi sono stati miei allievi, Stefano è un ragazzo adorabile e Veera è una persona bella e seria e voglio ad entrambi veramente bene. Purtroppo hanno avuto una situazione difficile che non hanno saputo gestire nel modo giusto. Stefano è stato eccessivamente impulsivo e ha messo in difficoltà Veera e la produzione di Ballando. La gelosia è una brutta cosa e non può essere un alibi per atteggiamenti sbagliati. E poi… Chi è senza peccato? Insomma, ci siamo capiti… Milly ha agito come un capo a difesa del suo programma e ha fatto più che bene. Se uno è geloso, non può assolutamente scatenare un casino sul suo luogo di lavoro. Veera non ha mai fatto questo quando poteva…