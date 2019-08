E’ morto Alberto Sironi il regista del Commissario Montalbano

Un’altra grave perdita per il mondo del Commissario Montalbano e per il mondo del cinema e della tv. Oggi infatti ci lascia Alberto Sironi, grande regista che sarà ricordato anche per la sua maestria con Il commissario Montalbano, la serie che ha diretto con passione e impegno. La notizia della morte di Alberto Sironi arriva pochi giorno dopo l’addio ad Andrea Camilleri, ideatore delle storie del Commissario Montalbano, nate appunto della sua penna. Chi segue la genesi della serie, sa bene che negli ultimi mesi, in Sicilia, dove si stanno girano i nuovi episodi de Il commissario Montalbano, Luca Zingaretti aveva preso in mano la regia della serie tv Rai. Sironi infatti aveva avuto dei problemi di salute e l’attore protagonista del Commissario Montalbano, aveva preso il suo ruolo alla guida del cast della serie.

Per tutti Sironi è stato in qualche modo il secondo padre del Commissario Montalbano. Dopo il lutto per la perdita di Andrea Camilleri, un altro addio doloroso raggiunge la sua famiglia e le persone a lui care.

ALBERTO SIRONI E’ MORTO: CI LASCIA IL REGISTA DEL COMMISSARIO MONTALBANO

Il regista si spegne all’età di 79 anni. A dare la notizia è stata Repubblica.

Lombardo di Busto Arsizio, in provincia di Varese, anche dalla fredda e asettica Brianza non ha mai fatto mistero di amare i colori accesi di quella Sicilia barocca che, per vent’anni, è stato il territorio in cui si è mosso Luca Zingaretti, l’attore da lui personalmente scelto per interpretare un uomo sempre alle prese con misteri e misfatti.

Pare che sia stato proprio Alberto Sironi a scegliere Luca Zingaretti per il ruolo di Montalbano nella saga che resterà per sempre nella storia del piccolo schermo.

E’ morto Alberto Sironi il regista del Commissario Montalbano ultima modifica: da