Dolcenera a Io e te si confessa tra amore, lavoro e musica

Tra una serata e un concerto, Dolcenera ha trovato il tempo in questa calda estate per confessarsi nel salotto di Io e Te. Nella puntata del programma di Rai 1 in onda il 6 agosto 2019, la cantante salentina ha parlato del suo grande amore per la musica ma anche del grande amore della sua vita, il suo fidanzato. Si è aperta e ha parlato anche della sua infanzia e delle sue ansie. Una lunga ed emozionate intervista quella in onda nel programma condotto da Pier Luigi Diaco.

“Ho una parte fuori di testa che mi permette di scrivere e poi c’è quella parte meccanica che ha studiato ingegneria meccanica e che le permette di non perdersi. Sono un po’ fuori di testa, alcuni dei miei migliori amici non mi sopportano” – confessa Dolcenera nella puntata di Io e Te in onda oggi– “Soffro d’ansia, ma non sempre. C’è stato un periodo in cui scrivevo tutto il giorno e poi smaltivo l’ansia della scrittura cucinando”.

DOLCENERA A IO E TE PARLA DEL SUO FIDANZATO: ECCO LE SUE PAROLE

Emanuela, in arte Dolcenera, ha quindi parlato della sua lunga storia d’amore con Gigi Campanile, che è poi anche il suo manager:

“Sono fidanzata da tempo con una persona che è stata definita anche da Maurizio Costanzo un cavaliere che ha dovuto sopportarmi per 23-24 anni. Dall’altra parte posso dare la mia versione e dire che anch’io ho dovuto sopportare certe cose. Io e il mio ragazzo stiamo bene, ma è un casino perchè lavorando insieme, è difficile mettere in primo piano la vita di coppia rispetto alla vita lavorativa”.

La cantante fa poi un tuffo nel suo passato ricordando che da ragazzina non amava molto parlare con gli altri e sceglieva solo le persone con cui voleva aprirsi:

“Fino ai 18 anni, uscivo e non parlavo con nessuno tranne che con le persone che ritenevo attraenti dal punto di vista intellettivo. Facevo anche molte attività, ma tutte solitarie e, secondo me, innescavano in me la voglia di raccontarmi“

Dolcenera a Io e te si confessa tra amore, lavoro e musica ultima modifica: da