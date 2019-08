E’ morta Nadia Toffa: la conduttrice ha combattuto fino all’ultimo contro il cancro

Da più di un mese Nadia Toffa non dava sue notizie. Sui social nessun messaggio, nessuna parola per tutte le persone che le sono state vicine nella sua battaglia. Nadia probabilmente stava attraversando il periodo più difficile della sua vita. E oggi purtrpppo è arrivata la notizia che mai avremmo voluto dare. Nadia Toffa è morta. Ha perso la sua battaglia: ha lottato come una leonessa raccontando la sua esperienza. Ha scritto un libro, ha dato la sua testimonianza. E’ tornata a lavorare dimostrando che si può combattere con il sorriso. Ha fatto di tutto per sconfiggere il suo male ricordando a tutti quanto le cure mediche siano fondamentali. Ma alla fine si è dovuta arrendere. La notizia è stata data questa mattina e in pochi minuti sono stati migliaia i messaggi arrivati per Nadia, messaggi di affetto, stima, grande dolore per questa perdita. Nadia aveva compiuto 40 anni qualche mese fa e aveva detto di essere felice per questo traguardo raggiunto.

NADIA TOFFA E’ MORTA: L’ANNUNCIO DELLA REDAZIONE DE LE IENE

Lo annuncia la redazione de Le Iene con un commovente post su Facebook: “Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi“.

I suoi colleghi ci ricordano che forse sbagliamo a dire che ha perso la sua battaglia perchè chi ha combattuto come lei non perde ed è vero. Forse usiamo parole sbagliate in questi casi, travolti anche dal grande dolore.

” E dato che sei stata in grado di perdonare l’imperdonabile, cara Nadia, non ci resta che sperare con tutto il cuore che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto” hanno scritto i colleghi di Nadia suoi social.

Perdona Nadia se puoi anche tutte le persone che in questo tuo percorso ti hanno reso la vita più dura con offese, insulti e messaggi inutili senza capire nulla di quello che stavi affrontando.

