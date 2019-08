Nadia Toffa: la famiglia le dedica un saluto speciale e dolcissimo sui social

Ha usato i social per condividere le sue emozioni, il suo sorriso, le sue speranze. Lo ha fatto per essere di esempio a tante persone che come lei stavano lottando contro un brutto male. Ed è dai social che la famiglia di Nadia Toffa decide di dedicarle pubblicamente un ultimo saluto. Una bellissima foto di famiglia su Instagram e il dolce messaggio della mamma di Nadia, delle sue sorelle e dei suoi nipoti, i piccoli che la conduttrice amava più di ogni altra cosa al mondo. Per loro ha combattuto la sua battaglia e con loro ha vissuto i giorni più difficili. Grazie a loro ha trovato la forza di andare avanti anche se poi, il destino per lei ha scritto un finale diverso.

IL DOLCISSIMO MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA DI NADIA TOFFA SUI SOCIAL

Ecco il dolce messaggio della famiglia di Nadia sui social con uno scatto che mostra la conduttrice, sorridente, come sempre:

Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti.

In foto anche mamma Margherita che nell’ultimo anno e mezzo era al fianco di Nadia nella sua casa a Milano. Era lei a ricordarle orari e dosi delle medicine da prendere, era lei ad accompagnarla spesso in clinica per la chemio e a prepararle le cose più buone. Da Milano a Brescia e nell’ultimo periodo soprattutto nella cittadina che ha visto nascere Nadia visto che le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Nadia Toffa: la famiglia le dedica un saluto speciale e dolcissimo sui social ultima modifica: da