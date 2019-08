Davide Parenti su Nadia Toffa: “E’ andata avanti ma sapeva che sarebbe finita così”

E’ il giorno del dolore, dell‘ultimo saluto a Nadia Toffa per tutte le persone che sono state presenti nella sua vita ma non solo. E a parlare, a poche ore dal funerale di Nadia Toffa è Davide Parenti, tra i primi ad arrivare nella camera ardente due giorni fa per salutare la sua Nadia. Davide Parenti, ideatore de Le Iene, un po’ il padre di questa grande famiglia, ha voluto ricordare Nadia spiegando che la conduttrice sapeva quello che le sarebbe successo ma è andata avanti fino alla fine con il sorriso, fino a quando le è stato possibile. Nella sua intervista per Il Messaggero spiega quanto Nadia sia stata brava e come è stato difficile per tutti loro stare al fianco di una persona che aveva il destino segnato. Ma lo hanno fatto perchè volevano dare a Nadia dei giorni sereni.

IL DOLORE DI DAVIDE PARENTI PER LA MORTE DI NADIA TOFFA

Davide Parenti ha voluto che Nadia continuasse a lavorare e che stesse al fianco delle persone a cui lei voleva bene, i suoi colleghi che erano la sua famiglia. E spiega: “Il fatto che lavorasse l’ha tenuta in vita più di quanto la malattia le potesse permettere. È una malattia spietata. Quando ti dicono che hai quella cosa, in quel posto, e di quel tipo, basta che guardi su internet per leggere che hai al massimo dieci mesi. Lei ne ha fatti venti “.

L’autore del programma di Italia 1 spiega che anche nelle ultime puntate in cui Nadia è andata in onda, non stava bene eppure ce la metteva tutta, faceva anche i balletti e andava avanti. Ci ha provato fino all’ultimo ma alla fine non ha potuto più essere presente. Si è aggravata, secondo quello che è il racconto di Davide, proprio all’ultimo ed è anche per questo che non ce l’ha fatta a essere presente all’ultima puntata de Le Iene di questa stagione.

Il papà de Le Iene spiega che Nadia sapeva che la sua battaglia sarebbe terminata ma che nonostante tutto, ha fatto di tutto per andare avanti e dare anche coraggio a chi come lei aveva il mostro dentro.