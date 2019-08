La Notte della Taranta 2019: ecco la scaletta completa, diretta in tv

Torna a Melpignano uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: La Notte della Taranta. Il grande concertone si terrà questa sera 24 agosto 2019 presso il piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano, in provincia di Lecce. La Notte della Taranta è arrivata alla sua ventiduesima edizione e, ogni anno, riesce ad appassionare il pubblico proveniente da ogni regione d’Italia e, spesso, anche da altri paesi. Sarà il maestro Fabio Mastrangelo a dirigere l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e l’Orchestra sinfonica Oles di Lecce ma non mancheranno certo gli ospiti. Andiamo a scoprirli insieme analizzando la scaletta della serata di oggi. Vi ricordiamo inoltre che la Notte della Taranta 2019 andrà in onda in diretta su Rai 2.

La Notte della Taranta, tutti gli ospiti dell’evento più atteso dell’anno: da Elisa ai conduttori Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Prima di svelare tutti gli ospiti che saliranno sul palco de La Notte della Taranta partiamo subito dai conduttori dell’evento: Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ballerino e la showgirl sono tornati ad essere una coppia da poco tempo. La loro presenza a Melpignano però ha diviso il pubblico. Se da un lato c’è chi è felice dei due conduttori, dall’altra c’è chi non ha apprezzato per niente questa scelta. Riusciranno Belen e Stefano a convincere tutti? Per evitare spiacevoli sorprese, in ogni caso, Stefano e Belen non saliranno sul palco ma avranno un ruolo diverso, si concentreranno sul pubblico che da casa segue l’evento in tv.

Passiamo agli ospiti. Da Elisa a Gué Pequeno, da Enzo Avitabile a Salif Keita. E ancora: Alessandro Quarta, Maurizio Colonna e tanti altri artisti e musicisti salentini.

La Notte della Taranta 2019: ecco la scaletta ufficiale della serata

Secondo le indiscrezioni, la scaletta di questa sera dovrebbe essere la seguente:

I primi a salire sul palco di Melpignano saranno le Voci dell’Orchestra popolare NdT con la Taranta di Lizzano .

. A seguire sarà la volta di Elisa che mostrerà al pubblico tutte le sue origini salentine con Pizzica di Galatone .

che mostrerà al pubblico tutte le sue origini salentine con . Antonio Amato e Salvatore Galeanda si esibiranno con il brano L’acqua te la funtana .

si esibiranno con il brano . Sarà poi il turno de La Pizzica di San Vito interpretata da: Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Michela Sicuro e Giancarlo Paglialunga .

interpretata da: . Arriverà poi sul palco de La Notte della Taranta anche Gué Pequeno che si esibirà insieme ad Alessandro Quarta e Antonio Amato in La Coppula .

che si esibirà insieme ad in . Fuecu (in strumentale).

(in strumentale). Enzo Avitabile canterà il brano Pizzica di Cellino .

canterà il brano . Torneranno ancora sul palco: Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Michela Sicuro e Giancarlo Paglialunga . Questa volta interpreteranno il brano Lu Vecchiu seguito da Aria Caddhripulina .

. Questa volta interpreteranno il brano seguito da . Aremu vedrà, invece, protagonista di nuovo Elisa .

vedrà, invece, protagonista di nuovo . Lu sule calau sarà interpretato da Gué Pequeno con Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Michela Sicuro e Giancarlo Paglialunga .

sarà interpretato da . Maurizio Colonna si esibirà in Taranta (Homege to Salento) .

si esibirà in . Consuelo Alfieri e Michela Sicuro con Dici ca me uei .

con . Con Yamore saliranno poi sul palco Salif Keita, Maurizio Colonna e Stefania Morciano .

saliranno poi sul palco . Lu zinzale interpretato da: Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Michela Sicuro e Giancarlo Paglialunga .

interpretato da: . Antidotum tarantulae .

. Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Michela Sicuro e Giancarlo Paglialunga con il brano Santu Paulu .

con il brano . Alessandra Caiulo e Stefania Morciano con Ela Ela-mu condà .

con . Salvatore Galeanda con il brano Serenata Alto Salento .

con il brano . Enzo Avitabile ed Enza Pagliara con Pizzica di Torchiarolo .

con . Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Michela Sicuro e Giancarlo Paglialunga con Teresina e Senza camisa .

con e . Tornerà sul palco di Melpignano Salif Keita insieme a Maurizio Colonna e Consuelo Alfieri con il brano Africa .

insieme a con il brano . Elisa si esibirà con la sua Luce .

si esibirà con la sua . Tamburu .

. La mujere vascia sarà interpretata da Salvatore Galeanda e Antonio Amato insieme ad un coro.

sarà interpretata da insieme ad un coro. Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Michela Sicuro e Giancarlo Paglialunga con Stornelli Alto Salento .

con . Maurizio Colonna e Alessandra Caiulo con La furesta .

con . Nu te la pijare interpretata da Salvatore Galeanda e Antonio Amato .

interpretata da . Alessandro Quarta con Pizzica Indiavolata .

con . Giancarlo Paglialunga con Rotulì rotulà .

con . Alessandro Quarta con Lu core miu .

con . Vinne de Roma .

. Pizzica di Sannicola interpretata da: Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Michela Sicuro e Giancarlo Paglialunga .

interpretata da: . Antonio Amato ed Enzo Avitabile con U Pecuraru.

con Quant’ave – Stefania Morciano .

– . Gué Pequeno insieme a Consuelo Alfieri, Enza Pagliara e Salvatore Galeanda in Pizzica di Corigliano .

insieme a in . Salvatore Galeanda e il coro con Lule lule .

e il coro con . Tarantella di San Michele interpretata da Enzo Avitabile e Giancarlo Paglialunga .

interpretata da . Calinitta sarà il brano con cui si concluderà La Notte della Taranta 2019 e vedrà sul palco tutti gli artisti.

Appuntamento quindi a questa sera da Melpignano e per chi non potrà essere in Salento, in diretta su Rai 2 a partire dalle 22,40 con Stefano De Martino e Belen Rodriguez.