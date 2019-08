Tutto su Lorella Cuccarini: dalla vita privata alla Vita in Diretta

Non manca molto all’inizio della nuova stagione televisiva e – fra le molte riconferme – spunta qualche novità soprattutto se parliamo dei volti che condurranno i vari programmi del daytime. Uno fra questi è sicuramente Lorella Cuccarini: la celebre showgirl e conduttrice romana che nella prossima stagione tv sarà al timone de La Vita in Diretta.

Ma cosa sappiamo su Lorella Cuccarini? Ecco tutte le informazioni scovate sul web sulla sua carriera e sulla sua vita privata.



Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto 1965. Dunque, fra qualche giorno compirà 54 anni. Parlando della sua famiglia, la Cuccarini ha un fratello, una sorella e una madre con cui ha sempre avuto un forte legame. Suo padre purtroppo ha lasciato la famiglia quando lei era molto piccola (intorno al 1975). La madre – Marta Persili – è scomparsa lo scorso aprile 2002. Su di lei, aveva scritto: “Aveva 65 anni ed era il momento in cui potevamo regalarle un po’ di di serenità o il piacere di fare la nonna. Credo che lei sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli“. La signora Persili era una sarta.

Parlando invece della suo nucleo familiare, Lorella Cuccarini è mamma di quattro figli (Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio) ed è sposata dal 1991 con il produttore Silvio Testi. La storia con il suo compagno dura da oltre 25 anni ma, in gran franchezza, la showgirl non ha nascosto di aver vissuto dei periodi di crisi: “Viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio“.

La vita di Lorella Cuccarini è segnata da molte gioie ma anche da alcuni nei: una di queste è sicuramente l’aborto spontaneo che la showgirl ha subito poco prima di essere incinta di sua figlia Sara.

Scoperta da Pippo Baudo negli Anni ’80, la carriera della Cuccarini è stata ricca di varietà e conduzioni televisive: da Fantastico a Odiens, passando per i più recenti Paperissima, Buona Domenica, 30 Ore per la Vita e la fiction L’Isola di Pietro 2. La sua popolarità era ai massimi splendori negli Anni ’90 quando una nota casa distributrice di mobili per la casa la ribattezzò “la più amata dagli italiani” in un famoso spot.

Eppure così tanto amata, oggigiorno, forse non lo è più. Negli ultimi anni la showgirl è al centro di varie polemiche: dalla rinata acredine con Heather Parisi (che di certo non gliele manda a dire) alla deriva politica salviniana. Recentemente si è dichiara contraria all’adozione per le coppie gay.

Nella prossima stagione televisiva (2019 – 2020) sarà al timone de La Vita in Diretta mentre già dal prossimo mese di agosto tornerà su Rai Uno alla conduzione di Gran Tour Linea Verde: 5 puntate speciali in prima serata dove verranno raccontati i paesaggi e le bellezze artistiche di alcune zone d’Italia.