Sabrina Paravicini combatte la sua lotta contro il cancro: sui social la sua battaglia

SORELLANZA Scrivo a Dora “restiamo uniti” lei mi risponde “il 25 febbraio mi hai scritto: non perdiamoci”. Non ci siamo perse. Oggi era l’ultimo giorno di chemio di Emanuela, era anche il giorno del mantenimento di Giada e Dora, era il giorno del taxolo di Alessandra e della signora anziana che viene con la figlia e la nipote. Non era il mio martedì ma sono andata in reparto a salutarle tutte. Ho portato a tutte loro un regalo una maglietta con scritto 90-60-90 le misure perfette delle donne. Noi sorelle di imperfezione e di coraggio. Qualcuno ha portato dei bracciali portafortuna. Ecco il mio. Quando si romperà qualcosa andrà bene. Alessandra mi scrive: “grazie per la maglietta la metterò pensando ai giorni felici che abbiamo vissuto insieme”, perché è vero: si può essere felici anche al reparto di oncologia se ci si vuole bene. Perché lì un sorriso vale più di mille parole, di mille regali. Perché se trovi sorellanza hai già lo sguardo sulla fine della terapia. Perché sai che non sei sola. Non lo sarai mai più. Non perdiamoci anche noi qui su questa pagina dove io leggo solo affetto e condivisione. E gentilezza. Grazie a tutte e a tutti voi. Restiamo uniti. . . . 🍀fino a qui tutto bene 🍀 #me #love #life #cancer #cancerfighter #fight #amore #home #cure #therapy #colors #breast #breastcancer