Tutto su Francesca Fialdini: dalla vita privata al nuovo A Ruota Libera

Conduttrici che vanno, conduttrici che restano ma anche conduttrici che cambiano nella prossima stagione televisiva targata Rai. In questa terza categoria, la più chiacchierata è sicuramente Francesca Fialdini: la conduttrice di origini toscane che dopo aver condotto La Vita in Diretta nel daytime feriale, ora passa alla domenica pomeriggio con un nuovo talk show dal titolo A Ruota Libera.

In attesa di conoscere qualcosa in più sul suo nuovo programma, proviamo a conoscere meglio Francesca Fialdini. Ecco tutte le informazioni scovate sul web sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Francesca Fialdini è nata a Massa (in provincia di Massa Carrara) l’11 ottobre 1979. Quest’anno compirà esattamente 40 anni. Sulla sua famiglia e i suoi affetti, in realtà, si conosce ben poco. Nel 2017 rivelò di una sua frequentazione particolarmente lunga: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono”. Su di lui sappiamo che “vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo né a quello dell’informazione” come rivelò la stessa conduttrice a Vieni da Me qualche mese fa. In ogni caso, non è sposata e non ha figli (anche se ha dichiarato che il suo sogno sarebbe avere un maschietto).





Laureata in Scienze delle Comunicazioni a La Sapienza di Roma, Francesca Fialdini ha dichiarato di aver fatto anche un lavoro molto particolare: leggeva libri ai ragazzi non vedenti. “Mi davano poco più di trecento euro al mese” – ha spiegato – “ma imparavo di tutto“. La sua carriera televisiva, invece, è partita nel lontano 2005 con il programma evangelico A Sua Immagine.

Francesca Fialdini si fregia di aver vinto alcuni premi molto particolari: ha vinto il Grand Prix Corallo di Alghero e il Premio Internazionale di giornalismo di Ischia. A marzo 2019 è stata persino insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “di iniziativa del Presidente della Repubblica” Sergio Mattarella.

Fra i suoi hobby c’era stato sicuramente il calcio (a Famiglia Cristiana ha affermato di aver fatto un incredibile goal quando abitata ancora a Massa). Ora invece predilige il nuoto. Si dice una sfegatata tifosa della Juventus: proprio recentemente ha postato sui suoi social una foto in cui posa sorridente con la maglia della nota squadra di calcio piemontese.

Lasciato a Lorella Cuccarini il suo posto al timone de La Vita in Diretta, a partire dal prossimo settembre la rivedremo in tv A Ruota Libera: un talk in onda subito dopo Domenica In ricco di storie e di sentimenti. In bocca al lupo, Francesca!