Piccolo malore in diretta a Storie Italiane per la compagna di Sergio Arcuri: troppe emozioni

Sergio Arcuri e la sua compagna Valentina sono stati protagonisti della puntata di Storie Italiane in onda oggi 11 settembre 2019. I due hanno parlato della gravidanza, di questi mesi pieni di amore e di preoccupazioni per quello che sarà il futuro della loro famiglia. Tante le emozioni nel rivedere anche le immagini di questo amore e la bella Valentina è stata colpita da un leggero malore nel corso della diretta. Forse un piccolo problema di pressione o magari un giramento di testa causato dal calore delle luci dello studio. Valentina si è allontanata per qualche secondo per bere un po’ d’acqua mentre Eleonora Daniele rassicurava tutti del fatto che non c’erano problemi per la ragazza. Dopo un filmato e qualche minuto di pausa, Valentina è tornata in studio dove ha continuato a parlare della sua storia con Sergio.

I due sono felicissimi insieme e stanno anche organizzando il matrimonio. Il loro amore è stato travolgente e anche se la relazione non è iniziata molto tempo fa il sentimento è così grande da averli portati a concepire il frutto del loro amore.

SERGIO ARCURI E VALENTINA DONAZZOLO INSIEME A STORIE ITALIANE: PICCOLO MALORE PER LEI

Ormai manca pochissimo alla nascita della loro bambina e i due raccontano di come Manuela Arcuri, sorella di Sergio, si interessi tantissimo alla creatura che sta per arrivare. L’amore di una zia è importante e loro hanno tutto l’appoggio dell’attrice che è stata una sorta di cupido in questa relazione visto che Sergio e Valentina si sono conosciuti proprio grazie a Manuela.

I due tra l’altro hanno anche annunciato il nome scelto per la bambina: si chiamerà Nicole.

“Manca un mese, stiamo facendo un corso pre parto, anche perché la assisterò in sala operatoria – dice Sergio – dovrei tagliare il cordone ombelicale ma non so se riuscirò a farlo. Spero di reggere ma molti miei amici mi hanno detto che non è così semplice. La cosa certa è che voglio stare con lei, per forza .”

Valentina parla anche del rapporto con Manuela Arcuri e spiega: : “Manu è emozionatissima, mi da tanti supporti, tanti consigli, non vede l’ora, Ci chiedeva fin da subito quando faremo un bimbo. La mia suocera è una donna meravigliosa, la adoro, è un’amica e quando litigo con Sergio è sempre dalla mia parte e sono felicissima. Forse anche lei ha una figlia e si metterà nei miei panni” .

