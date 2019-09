A Storie Italiane il “fidanzato” di Sandra Milo: la nostra è solo una amicizia amorosa

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 12 settembre 2019, Sandra Milo è tornata nel salotto di Eleonora Daniele per parlare delle ultime novità della sua vita. Lei è felice in questo momento al fianco di un uomo che sembra essere il suo compagno, il problema è che per l’uomo le cose stanno in modo diverso. Infatti mentre Sandra ne parla come di una persona più che speciale, di un amore, lui invece parla dell’attrice come di una amica speciale, nulla di più. Parole che lasciano la Daniele leggermente basita, visto che forse si aspettava altro…

STORIE ITALIANE PARLA IL “FIDANZATO” DI SANDRA MILO: SOLO UNA AMICIZIA AMOROSA

“Si sta correndo troppo” ha detto Alessandro Rorato, l’uomo visto a Venezia sul red carpet al fianco di Sandra Milo. Lei ne parla come di un compagno ma Alessandro frena quando Eleonora Daniele gli chiede come possa definire questa storia. “Per me si tratta di una amicizia amorosa” ha detto Alessandro mentre la conduttrice storceva il naso, non entusiasta di quelle che sono state le parole dell’uomo. Rorato ha aggiunto che i giornali hanno accelerato i tempi, lui non parlerebbe infatti di fidanzamento. Quando però la conduttrice ha fatto notare che forse se si va insieme a lei a Venezia, ci si debba aspettare questo, Alessandro ha incassato. Ma ha ribadito il concetto: vuole andare piano e al momento la considera solo una amica.

La Daniele chiede quindi spiegazioni dell’anello che Alessandro ha regalato a Sandra Milo, visto che si tratta di un dono speciale. “Sono in difficoltà nel rispondere a queste domande” ha detto Alessandro.

La conduttrice quindi gli chiede se la differenza di età abbia un problema. “No per me non è questo che conta” ha detto “l’amico” di Sandra Milo. L’attrice ha voluto prendere le difese del suo compagno dicendo che si tratta di una persona riservata che non ama parlare pubblicamente e che ha accettato solo l’invito di Eleonora. La Daniele quindi si è detta felice del fatto che ci sia qualcuno che si prenda cura di Sandra, anche se in modo amichevole.

Alessandro per concludere però aggiunge: “Io ho regalato un bellissimo anello anche a mia sorella.” E la Milo ha replicato: “Sono felice se mi considera anche una sorella, la donna è tutto.”

La conduttrice per chiudere ha chiesto ad Alessandro se è innamorato dell’attrice ma Rorato non ha voluto rispondere. La Milo parla di un bene speciale.