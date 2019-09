Vittorio Grigolo accusato di molestie: sospeso dalla Royal Opera House

L’ex coach di Amici, il tenore Vittorio Grigolo, è stato accusato di molestie e per questo è stato sospeso dalla Royal Opera House. La sospensione è avvenuta al fine di effettuare tutti gli accertamenti del caso, in quanto per ora non si ha la certezza dell’accaduto. Secondo quanto si apprende però, lo scorso 18 settembre 2019, mentre il tenore italiano si trovava in Giappone per un tour della Royal Opera House, avrebbe molestato una corista, toccandola nonostante lei non volesse. Il condizionale è d’obbligo, almeno fino a quando non verrà accertata la colpevolezza di Grigolo. Per il momento è stato sospeso dalla prestigiosa compagnia teatrale britannica.

VITTORIO GRIGOLO ACCUSATO DI MOLESTIE DA UNA CORISTA: IL TENORE ITALIANO E’ STATO SOSPESO DALLA ROYAL OPERA HOUSE BRITANNICA PER INDAGINI INTERNE

La Royal Opera House britannica ha fatto sapere di aver sospeso il tenore italiano Vittorio Grigolo al fine di poter effettuare un’indagine interna. Si è parlato di un “presunto incidente” in una nota diffusa dalla compagnia teatrale. Per questo motivo il tenore non ha preso parte alla tappa finale del tour, avvenuta la scorsa domenica. La sua assenza era stata giustificata per indisposizione del cantante, forse per evitare le polemiche e problemi relativi alla serata. Al suo posto si è esibito un tenore russo, Georgy Vasiliev. Intanto i legali rappresentanti del tenore non hanno commentato in alcun modo la nota resa nota dalla Royal Opera House e anche da parte di quest’ultima non sono stati resi noti ulteriori dettagli.





LA CARRIERA DI VITTORIO GRIGOLO E LA PARTECIPAZIONE AD AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Vittorio Grigolo, nel 2008, aveva ottenuto una nomination ai Grammy Award per il suo album West Side Story. Ha debuttato nella Royal Opera House nel 2010, prendendo parte a diverse opere teatrali tra le quali Rigoletto e La Traviata.

A renderlo famoso al grande pubblico è stata la sua recente partecipazione, in qualità di coach, al programma Amici di Maria De Filippi. Dato l’alto valore artistico di Vittorio Grigolo, Maria De Filippi ha deciso di affiancarlo a un coach di fama internazionale, Ricky Martin. Nel corso del programma si è mostrato molto attento alle caratteristiche dei ragazzi della sua squadra. Si è esibito più volte mostrando la sua potenza vocale e la sua bravura. Si tratta dunque di un professionista di grande rilievo internazionale per l’Italia. L’accusa di molestie ad una corista non è stata ancora accertata. Saranno ulteriori indagini interne alla compagnia a far emergere la verità su quanto avvenuto in Giappone.





Vittorio Grigolo accusato di molestie: sospeso dalla Royal Opera House ultima modifica: da