Valentina Vignali a Storie Italiane parla della sua lotta contro il tumore e contro gli haters

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 27 settembre 2019 si è affrontato un argomento molto delicato. Si è parlato della malattia e in particolare di come i vip comunicano alle persone che li seguono di avere dei problemi di salute. Non solo: perchè c’è spesso anche tanto odio nei confronti di chi parla della sua malattia sui social? Per rispondere a queste domande nello studio di Storie Italiane è arrivata anche Valentina Vignali che conta oltre 2 milioni di followers e che ha sempre cercato di dare la sua testimonianza senza curarsi dell’odio che molti haters le hanno riversato addosso. Valentina ha vinto la sua battaglia contro un tumore ma ha dovuto lottare, e lotta ancora oggi, contro gli odiatori che la riempiono di messaggi e insulti sui social.

VALENTINA VIGNALI A STORIE ITALIANE: DAL TUMORE AGLI INSULTI SUI SOCIAL PER AVERNE PARLATO

Nello studio di Eleonora Daniele, la Vignali spiega perchè ha deciso di parlare anche sui social ( e oggi lo ha fatto anche in un libro) della sua malattia. ” Ho deciso di parlarne quando il problema era risolto. Penso che dare un esempio alle persone che ti seguono sia importante. Non ne ho voluto parlare durante un po’ per scaramanzia e poi in quel periodo mi ero chiusa in me stessa” ha spiegato la cestista nello studio di Rai 1.

La Vignali ha anche provato a dare una sua spiegazione per gli attacchi che si ricevono in questi casi sui social: “Io penso che la gente viva internet come una valvola di sfogo per la loro rabbia“.

E in merito alla scelta di decidere di raccontare tutto senza filtri, spiega: “Avevo anche paura di essere attaccata. Su internet c’è un po’ di anarchia, tutti si sentono in diritto di dire quello che pensano, ma a volte sono cose cattive. Io leggo continuamente odio su qualsiasi argomento.”

E in merito agli insulti che arrivano a chi parla della sua malattia sui socia ( come è capitato ad esempio anche a Nadia Toffa) la Vignali commenta: “Ho ricevuto anche tanto affetto e poi posso dare un supporto. Il confronto è bello. Insulti a Nadia Toffa ed Emma Marrone? Ne ho ricevuti anche io, ma io denuncio“. Sul suo profilo Instagram infatti la Vignali spesso pubblica i messaggi che riceve mostrando anche i nomi di chi la insulta e procedendo poi con le denunce. E’ forse questo il solo modo di fermare questo odio che sembra essere spesso inarrestabile.