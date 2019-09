Emma Marrone finalmente torna sui social e dà la notizia che tutti aspettavamo

In queste ultime settimane si è detto e scritto davvero di tutto. Si è cercato di capire che cosa stesse succedendo a Emma Marrone, quale fosse la causa della sua pausa dalla musica. Ci si è chiesto se fosse tornato a bussare alla sua porta il tumore, che lei già aveva sconfitto una volta. La cantante non ha voluto rivelare nulla ma per lei in televisione, sui giornali e in varie interviste hanno parlato tutti. Molti si sono lanciati in ipotesi, altri hanno provato a capire che cosa stesse succedendo a Emma, analizzando le sue parole, le sue immagini. Ma in realtà solo la cantante salentina può sapere contro cosa sta lottando. E oggi per fortuna le notizie arrivano direttamente da lei. E’ Emma che torna sui social e ci dà quella notizia che da giorni aspettavamo: è andato tutto bene.

EMMA MARRONE TORNA SUI SOCIAL E DA’ FINALMENTE BUONE NOTIZIE

Il messaggio di Emma Marrone sui social:

Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata!

Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.

Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!

La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!

Vi voglio un mondo di bene❤️

EMMA

Piange di gioia Emma finalmente e noi con lei, con la speranza che questa battaglia sia stata vinta e che presto tutto potrà essere di nuovo splendente e luminoso.