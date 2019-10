Caterina Balivo e Angelina Jolie coppia Maleficent per Vieni da me

“Che emozione” ha commentato e scritto sui social Caterina Balivo dopo aver incontrato Angelina Jolie. L’attrice, in Italia per lanciare Maleficent 2, era bellissima ieri e la conduttrice di Rai 1 non si è lasciata scappare la possibilità di fare un selfie con Angelina ma soprattutto di chiederle una intervista per il pubblico di Vieni da me. Ed ecco che la bellissima Jolie ha accettato di concedersi per qualche istante alla conduttrice di Vieni da me che ha quindi potuto chiederle qualcosa in merito al film ma non solo. “Io ero lì vicino, mi sono messa le corna di Maleficent e ho gridato please I love you” ha scritto la conduttrice sul suo blog dove ha anche raccontato le grandi emozioni della serata. Tutto ovviamente documentato sui social anche grazie all’aiuto della cognata di Caterina che l’ha accompagna in questa avventura sul red carpet per l’intervista ad Angelina! “Più di un selfie in realtà, come si fa tra amiche” ha commentato la Balivo rimasta anche molto colpita dalla bellezza dell’attrice che ha scelto un trucco molto naturale per questa uscita .

CATERINA BALIVO INCONTRA ANGELINA JOLIE PER LA PRIMA DI MALEFICENT

La Balivo è rimasta davvero colpita da questo incontro e ha sottolineato come Angelina sia davvero “una di noi”. Molto semplice, nonostante sia una star mondiale e molto gentile. Parla della semplicità di una ragazza della porta accanto, “anche se poi la porta accanto non è mai la nostra” ha scritto ironicamente la conduttrice sul suo blog.

Questo il messaggio postato sui social dopo l’incontro con la Jolie:

Verificato

#CateCultExpress edizione #Maleficent2, possiamo dire che ricorderò questo giorno per sempre: io, #AngelinaJolie e un paio di corna… su #instastories trovate il link con tutte le foto e i video 😍 #caterinabalivo #caterinasecrets @waltdisneystudiosit

E adesso non ci resta che aspettare l’intervista che andrà in onda a Vieni da me, che cosa si saranno dette le due signore?

Vedremo!