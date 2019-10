Elisa Isoardi e Claudio Lippi dedicano La prova del cuoco a Beppe Bigazzi riconoscendo la sua verità (Foto)

Era atteso da tutti oggi il messaggio per Beppe Bigazzi da La prova del cuoco (foto). Claudio Lippi ha atteso l’ingresso di Elisa Isoardi, niente lacrime né entrate senza musica, lui avrebbe voluto così ma era impossibile non ricordarlo. “Iniziamo oggi dedicando la puntata a una persona davvero molto importante, una persona che mi ha accolto nel 2008 a La prova del cuoco in questo modo…”. Un video del 15 dicembre del 2008, la prima puntata per Elisa Isoardi con Beppe Bigazzi. Spiega dei formaggi e riesce a rendere tutto così semplice e interessante ma aggiunge anche il momento di spettacolo, le risate, sotto i piedi ha un rialzo perché risultava più basso della conduttrice. Non manca solo da oggi Beppe, mancava anche negli anni di assenza in Rai però forse c’è chi lo ha capito solo adesso quanto fosse avanti rispetto agli altri, avanti rispetto a chi oggi ripete ciò che lui diceva già 20 anni fa.

ELISA ISOARDI RICORDA BEPPE BIGAZZI A LA PROVA DEL CUOCO

Elisa ripete ciò che Antonella Clerici ha sempre sottolineato: “Ha insegnato a tutta l’Italia il valore del legame tra terra e cucina. Senza di lui non esisterebbe la tv che parla di qualità. Lui è stato il primo 20 anni fa e oggi lo fanno tutti. Senza di lui non esisterebbe questa Prova del cuoco. Grazie Beppe per quello che ci hai dato”.





L’applauso commosso di tutti ma niente lacrime, Bigazzi potrebbe brontolare. “Qui ci sono tanti che lo hanno vissuto, ma andiamo avanti perché lui avrebbe voluto così. Era schietto, era un toscanaccio”. Anche Claudio Lippi l’ha vissuto e si unisce alle parole usate sui social da Fabrizio Zaccaretti, autore storico del programma: “20 anni fa Beppe diceva cose per cui lo scambiavano per un marziano; oggi sono cose attualissime. Non finirà mai il ricordo di una persona che ha pagato la sua verità e la sua sincerità”. Magari andava difeso prima ma almeno oggi tutti riconoscono la sua verità.