Manuel Frattini è morto, il messaggio di Francesca Fialdini che una settimana fa lo aveva avuto in tv

Una settimana fa in tv su Rai 1 era andata in onda una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini. E Manuel Frattini, che purtroppo oggi è venuto a mancare, era stato ospite del programma di Rai 1. Francesca Fialdini ha deciso di mandare un messaggio sui social, per ricordare Manuel anche perchè non potrà farlo dallo studio di Rai 1. Infatti Da Noi a Ruota Libera è registrato per cui oggi il pubblico vedrà una puntata leggera e spensierata, senza nessun accenno a quello che è successo a Manuel.

Il danzatore e attore teatrale è morto a 54 anni in seguito a un problema cardiaco. Il mondo dello spettacolo e del teatro perde un grandissimo protagonista e tanti sono stati sui social i messaggi arrivati per dire addio a Manuel.

FRANCESCA FIALDINI SALUTA SUI SOCIAL MANUEL FRATTINI

Ecco le parole di Francesca Fialdini:

Ciao Manuel! Sei stato tanto generoso la scorsa settimana, quando non hai esitato un attimo a venirci a trovare per coronare il sogno di Angela Grignano. “Da noi… a ruota libera” andrà in onda oggi con una puntata leggera e allegra, ma la notizia della tua morte ci ha reso molto molto tristi. Il nostro cuore abbraccia i tuoi familiari, i tuoi amici e tutte quelle persone – come Angela – che in te hanno trovato motivo di ispirazione. Eri rimasto in contatto con lei, vi sentivate spesso. La ruota della vita gira come le pare… davvero la tua morte prematura ci sconcerta. Caro Manuel, mancherai tanto con la tua energia e vitalità… Ma il tuo ricordo rimarrà con noi.

Ciao Pinocchio !

Manuel era arrivato nello studio di Da Noi a Ruota libera per una bella sorpresa alla signora Angela che a sua volta ha voluto scrivere un messaggio sui social per dire addio a Frattini.

Scusatemi. Ho il cuore spezzato in due e per il momento non mi sento di dire altro, solo di condividere questa notizia perché è giusto che tutti voi sappiate che oggi è volato via un grande Artista, il migliore… il RE DEI MUSICAL ITALIANI.

Riposa in pace Manuel.

Manuel Frattini è morto, il messaggio di Francesca Fialdini che una settimana fa lo aveva avuto in tv ultima modifica: da