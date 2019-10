Roberto Cavalli in ospedale, lo stilista ringrazia la fidanzata e le figlie fortunato ad averle accanto (Foto)

Sul profilo social di Roberto Cavalli la foto nel letto d’ospedale, lo stilista è ricoverato, non si conosce ancora il motivo ma sembra che non sia nulla di allarmante, anche se lui confessa di essere un po’ nervoso (foto). Cavalli ricoverato in ospedale a Milano ha chiesto solidarietà a tutti, belle parole e affetto, ciò che non gli manca grazie alle persone più care, le sue figlie e la fidanzata Sandra. Nella foto con cui ha annunciato il suo ricovero è proprio con la giovane compagna, sorridente ma con un sondino che lo aiuta, immaginiamo, nella respirazione. Ha reso grande la moda italiana nel mondo, dagli anni ’70 il suo nome è presente con il suo stile inconfondibile, con le stampe animalier, la pelle e il denim. Accanto allo stilista ci sono sempre state donne per lui molto importanti, sia nella vita privata che nel lavoro. In particolare la seconda moglie, Eva Maria Duringer, non solo compagna di vita ma braccio destra nella moda. Il matrimonio è finito qualche anno fa e accanto a Cavalli è apparsa l’ex coniglietta di playboy Sandra Nilson. 5 figli, due dal primo matrimonio e tre dal secondo, tre maschi e due femmine ma sono Cristiana e Rachele i suoi angeli.

ROBERTO CAVALLI RICOVERATO E ACCUDITO DALLA FIDANZATA E DALLE FIGLIE

“Sono in ospedale a Milano, niente di male ma sono comunque nervoso e sono davvero fortunato ad avere accanto la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele” è lui a dare notizia del ricovero aggiungendo: “Ora mi aspetto tante belle parole da tutti coloro che mi amano…in tutto il mondo e dimentico di inviare milioni di baci a tutti i miei amici più cari, che sono la mia ricchezza più grande”.

Non sarà davvero nulla di grave per lo stilista anche a giudicare non solo dalle sue parole ma anche dal sorriso.





