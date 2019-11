Den Harrow a Live: la nuova vita in Spagna dopo la depressione

Proprio nel salotto di Barbara d’urso, Domenica Live, si è consumata la saga delle ex di Den Harrow che lo hanno accusato di violenza e maltrattamenti ( accuse per le quali il cantante dovrà rispondere nelle sedi opportune, non di certo in tv). E proprio in quel periodo la vita di Den Harrow è cambiata per sempre visto che in strada ormai, non solo non lo ricordavano come artista di grande successo ma era passata di moda anche la nuova ondata di affetto che gli era piovuta addosso dopo l’Isola dei famosi. Dopo le accuse della sua ex moglie e di altre due ex fidanzate per tutti, in Italia, Den era un picchiatore, un uomo che faceva violenza contro le donne. Per questo motivo , come ha raccontato nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 4 novembre 2019 in diretta su Canale 5, ha deciso di lasciare il nostro paese.

Ha cambiato vita ed è andato in Spagna, al fianco della sua fidanzata di allora. Ma anche a proposito di questo deve rivelare un altro dettaglio: lui e la fidanzata hanno finto di essersi lasciati per permettere che suo social scemasse l’ondata di odio che si era riversata sulla donna, colpevole di stare con una persona violenta. Den ribadisce di non aver mai fatto del male alle sue ex tanto che aspetta fiducioso le sentenze del tribunale. In sua difesa anche Lele Mora che racconta di aver passato molto tempo in compagnia di Den e delle donne che lo hanno accusato. Senza fare il nome dice che una in particolare, ha lanciato quelle pesanti accuse, solo per visibilità.

DEN HARROW LA DEPRESSIONE DOPO LE ACCUSE DI VIOLENZA DALLE SUE EX

Per Den quindi due anni fa, dopo l’addio all’Italia, è iniziata una nuova vita. Harrow nel salotto di Live racconta: “Sono caduto in depressone per mesi, mi vergognavo a uscire per strada. La gente – ricorda il cantante – oltre al pianto dell’Isola (dei Famosi, ndr), quello sarebbe il meno, mi guardava; ‘il picchiatore, quello picchia le donne’ eccetera. Per cui sono caduto in depressione”. Il cantante spiega che in Italia non riusciva neppure a uscire di casa perchè aveva paura di quello che la gente gli potesse dire o anche solo degli sguardi. E racconta: “Mi sono affidato a dei medici, mi sono chiuso in casa e ho convinto la mia compagna a trasferirci”, spiega l’artista, che per qualche tempo. La conduttrice gli chiede quindi se la sua fidanzata sia ancora Daisy che tra l’altro due anni fa era andata più volte in tv a difenderlo dalle accuse delle sue ex. Den aggiunge: “Ho raccontato ai social che non stavo più con Daisy Scara, quando lo abbiamo detto è finita l’ondata di odio“.

In realtà la donna è sempre stata al suo fianco e da poco hanno festeggiato i 5 anni d’amore. Insieme vivono a Malaga e a quanto pare non hanno nessuna intenzione di tornare in Italia.