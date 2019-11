Vittorio Feltri show a Live-Non è la d’Urso poi arriva il tweet al vetriolo tra pollaio e cretine

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 18 novembre 2019, Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi sono stati protagonisti di un vero e proprio show in prima serata, tra parolacce, insulti, offese e anche tanta ironia. Le loro parole però non sono piaciute a tutti e in particolare con le 5 sferate presenti in studio, la polemica è stata grande. E i toni sono stati particolarmente accesi tra una domanda e l’altra tanto che, dopo aver mantenuto una iniziale calma, Vittorio Feltri, dando della gallina a Veronica Maya, aveva anche deciso di lasciare lo studio. Barbara d’urso lo ha bloccato, riuscendo a gestire in parte la situazione ma ormai, era tardi. Lo show di due Vittorio ha diviso il pubblico che non ha risparmiato critiche ai due giornalisti. Ma c’è anche chi invece ha apprezzato questo momento super trash di tv, cogliendone alcuni aspetti ironici…Così pare!

Ma è stato lo stesso Feltri, con un tweet sui social, a definire quello che a suo dire è stato il momento al quale ha partecipato.

VITTORIO FELTRI COMMENTA LA PUNTATA DI LIVE SUI SOCIAL

Ed ecco le parole del direttore di Libero sui social:

Il programma della D’Urso stasera è stata fenomenale, una riedizione tardiva del manicomio e di un pollaio meraviglioso pieno di cretine

Le parole di Feltri dividono il pubblico: c’è chi accusa la d’urso per lo spettacolino andato in onda, c’è chi accusa il direttore per essersi abbassato a tanto e c’è chi approva le sue parole senza aver visto neppure la puntata del programma di Canale 5.

Ricordiamo che Feltri si era confrontato prima con Alda d’Eusanio, poi con Vladimir Luxuria e per finire con Veronica Maya che ha etichettato come una gallina. Non ha poi voluto confrontarsi con la Martani, lo show è finito prima.