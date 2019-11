Gabriel Garko racconta un evento scioccante, hanno sabotato la sua macchina: ha rischiato la vita

Nella sua intervista a Live-Non è la d’Urso, Gabriel Garko ha spiegato di non aver mai raccontato, negli ultimi anni, episodi della sua vita che il pubblico poteva ritenere “difficili” e anche commoventi. Nel suo libro però, Andata e ritorno, parla di alcuni episodi molto significati della sua vita. E tra questi ce n’è uno che sceglie di raccontare, che lo ha sicuramente segnato. Rischiò la vita e oggi ne parla e spiega che cosa accadde.

La vita di Gabriel è stata davvero ricca di momenti da raccontare in un libro, come l’episodio legato alla villetta esplosa pochi giorni prima di Sanremo. Sembrava un film ma invece era la vita reale. E quell’episodio, oltre ad aver segnato in modo indelebile l’attore, ha segnato la vita di una famiglia che ha perso un familiare. La proprietaria di quella casa infatti morì sotto le macerie, nonostante il tentativo di Gabriel di estrarla dai resti dell’abitazione.

Anche per questo Gabriel evita di parlarne in tv perchè se il suo dolore può essere chiuso in un cassetto per qualche istante, nulla può fare per essere di aiuto alla famiglia di quella signora. Può non riaprire la ferita, evitando di parlarne. Nel suo libro, oltre a quel drammatico episodio, racconta anche di un altro momento molto difficile.

GABRIEL GARKO: QUELLA VOLTA IN CUI SABOTARONO LA SUA MACCHINA

Ecco come l’attore ricorda quel momento:

“Ho sempre cercato di far parlare il mio lavoro, poi che non sempre ci sia riuscito è un’altra storia. Nel 2014 tentarono di sabotare la mia macchina. Forse volevano farmi fuori e io ne ho parlato soltanto ora. Cosa spinge qualcuno a farmi del male? Faccio fatica a spiegarmelo anch’io. Nonostante le denunce fatte, non ho mai scoperto chi fosse il mandante. Non sono nuovo a episodi di questo genere. Una volta, fuori dal cancello di casa, mi scrissero: ‘Garko drogato’”

