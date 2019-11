Maria de Filippi non ha letto il libro di Giulia de Lellis ma è sicura che il suo sia un successo meritato

Ha venduto più di 100 milioni di copie, è sicuramente il libro più discusso e chiacchierato di questo 2019. Non vincerà premi per la qualità della narrazione e per la storia raccontata ma di certo Le corna stanno bene su tutto, è un successo editoriale. Il libro di Giulia de Lellis ha alzato un polverone e anche Maria de Filippi, nella sua intervista per il Fatto Quotidiano, ne ha parlato. La conduttrice non ha avuto ancora tempo per leggere il libro di Giulia ( Maria non si fa devi assolutamente trovare il tempo per leggere questo libro) ma è sicura che il successo ottenuto dall’ex corteggiatrice sia totalmente meritato.

MARIA DE FILIPPI PARLA DEL LIBRO DI GIULIA DE LELLIS: NON LO HA ANCORA LETTO

Ormai sono passati oltre due mesi dall’uscita del libro di Giulia, Maria deve trovare almeno 2 ore del suo tempo per leggerlo. E’ impegnatissima con tutti i suoi programmi, lo sappiamo bene, ma deve leggerlo.

In ogni caso, la De Filippi, ha solo belle parole per l’ex di Andrea Damante, ancora pupilla della famiglia mariana!

Ecco come spiega il successo del libro la conduttrice:

“Giulia me lo ha regalato ma non l’ho letto, c’ero quando gliel’hanno proposto perché mi ha chiesto cosa pensavo. Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia avuto successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in tv. Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna. Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro.”

Ed è proprio vero quello che dice Maria, anche se molti non lo hanno capito. Tantissimi ragazzi che hanno acquistato il libro di Giulia non erano mai entrati in una libreria, magari dopo aver comprato questo libro, anche solo perchè attratti da una copertina, avranno deciso di comprarne un secondo…