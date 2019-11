Maurizio Battista, la figlia di 3 anni in ospedale: il messaggio

Maurizio Battista sta attraversando un momento difficile che riguarda Anna, la sua figlia più piccola di soli tre anni. La bambina è stata ricoverata presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma e a rendere ufficiale la cosa è stato proprio papà Maurizio. Non è ancora chiaro che cosa sia successo alla piccola Anna ma la foto e il messaggio pubblicato su Facebook dal noto personaggio comico e televisivo ha scaldato i cuori di tutti i suoi fan e non solo. Uno scatto mano nella mano con la sua bambina mentre lei ha la flebo.

“Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma. E sì, le Annarelle sono forti” ha scritto Maurizio Battista sul social network ringraziando i dottori che si stanno prendendo cura di sua figlia e facendo capire quanto la sua piccola sia forte.

La figlia di Maurizio Battista in ospedale: la moglie del comico zittisce lo scarso tatto

Anche la moglie di Maurizio Battista ha voluto utilizzare i social network. Si sa, sui social non sempre tutti gli utenti dimostrano la loro sensibilità, nemmeno in situazioni così delicate in cui si trovano il noto comico, la donna e, ovviamente, la piccola Anna. Nonostante il messaggio Facebook di Maurizio Battista, infatti, alla sua Alessandra Moretti sono arrivati dei messaggi con delle richieste di informazioni riguardo al nuovo show di Maurizio. La donna ha così deciso di zittire chi non ha dimostrato molta sensibilità in un momento così delicato per tutta la famiglia di Battista. Io comprendo che mi scrivete per le notizie sui biglietti, come e dove acquistarli, ma c’è una email apposita ed un sito ufficiale con tutte le info. Io mi trovo in ospedale con mia figlia. Vi prego di non tartassarmi, grazie” sono state le parole della donna.

Maurizio Battista, la figlia minore in ospedale: sui social tutto l’affetto della gente

Certo è che se da un lato c’è chi non ha dimostrato molto tatto nei confronti di una situazione complicata, dall’altro lato la gente ha voluto dimostrare tutto l’affetto possibile nei confronti di Maurizio Battista, della sua Alessandra e soprattutto della piccola Anna. I social network sono stati infatti invasi da messaggi di forza e amore. E non possiamo far altro che unirci a questi messaggi facendo un grosso in bocca al lupo alla piccola Anna!

