Rita Dalla Chiesa costola rotta a causa dell’amato bassotto: l’ironia e il racconto

Piccolo incidente per Rita Dalla Chiesa che si è fratturata una costola e dovrà stare a riposo per un po’ di tempo. A raccontare l’accaduto è stata proprio l’amatissima conduttrice tv attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram. Che cosa è successo a Rita Dalla Chiesa? La giornalista è caduta a causa del suo adorato bassotto Snoopy che si è infilato tra i piedi. Chiaramente il gesto del pelosetto che ha causato la rottura della costola alla Dalla Chiesa è stato del tutto involontario tanto che la donna, amante degli animali, non ha potuto fare a meno di ironizzare la situazione. Ma vediamo subito che cosa ha raccontato Rita Dalla Chiesa ai suoi followers!

Rita Dalla Chiesa e l’incidente involontario causato dal suo bassotto, lei ironica: “Sto male solo io!”

“Snoopy il bassotto story” ha così iniziato il suo breve racconto social Rita Dalla Chiesa postando una foto del suo bellissimo cagnolino durante una passeggiata insieme. “Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola” ha così spiegato la nota conduttrice televisiva ai suoi tanti fan che la seguono su Instagram. “Ci siamo spaventati insieme. Ma sto male solo io!” ha ironizzato poi la Dalla Chiesa con tanto di emoji che ridono, facendo capire che ovviamente il piccolo Snoopy non l’ha fatta apposta e il grande affetto che prova per il suo cane. Ed effettivamente come si può dare la colpa a dei tipetti così carini e innocenti?

Rita Dalla Chiesa a riposo dopo l’incidente: il popolo del web la riempie di messaggi d’affetto

Fatto sta che l’amatissima Rita Dalla Chiesa dovrà stare a riposo per un po’ di tempo a causa della frattura della costola. Nel frattempo però fan e popolo del web la riempiono di commenti di affetto sui social network, a volte, ironizzando proprio come lei. Tra dispiaceri e auguri per una pronta guarigione si legge anche, infatti: “Una carezza al cane, lo perdoniamo!”. E ancora: “Rischio in continuazione la stessa cosa”.

Anche noi vogliamo unirci agli auguri di pronta guarigione alla bravissima Rita Dalla Chiesa e, ovviamente, mandiamo una carezza anche al tenerissimo Snoopy! Siamo sicuri che Rita ti abbia già perdonato!