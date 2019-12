Alessandro Borghese per la prima volta parla di suo figlio segreto: non l’ha mai visto

Una rivelazione che nessuno si aspettava arriva da Alessandro Borghese che per la prima volta parla di un aspetto della sua vita privata sconosciuto al pubblico. Lo vediamo sempre sorridente e carico in tv con i suoi amatissimi programmi e sappiamo che ha una bella famiglia, con due bambine. Ma quello che non sapevamo è che lo chef ha anche un altro figlio. Ne parla per la prima volta a Repubblica, in una delle sue ultime interviste. Lo chef ha spiegato di avere un figlio che però non vive con lui e con la sua famiglia, un bambino che non ha mai visto. A Repubblica racconta: “Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno” .

A quanto pare quindi non è per volontà dello chef che questo incontro non è avvenuto. Borghese però non si sbilancia, probabilmente anche per tutelare la privacy del piccolo.

ALESSANDRO BORGHESE RIVELA: HO UN FIGLIO CHE NON HO MAI VISTO

Non ha aggiunto molti dettagli in merito a questa parte della sua vita sconosciuta al grande pubblico. La storia con la donna misteriosa della quale non racconta molto, risalirebbe al 2005. Borghese racconta: “Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’. Da poco ho scoperto di aver un figlio nato nel 2006“.

Per lui l’incontro con Wilma Oliviero, sposata 10 anni fa, fu un vero e proprio colpo di fulmine. “Lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Lei era già fidanzata e si doveva sposare, è stato un furto”. Insomma un vero rubacuori lo chef che spera di poter prima o poi, anche abbracciare il suo primo figlio che ancora non ha mai visto.

