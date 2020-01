Amadeus e le polemiche sui nomi dei BIG in gara a Sanremo 2020 spiega il perchè delle sue scelte

Aspettare il 6 gennaio 2020 per annunciare i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo è stata una scelta coraggiosa da parte di Amadeus che ogni giorno, come ha ammesso anche in conferenza stampa oggi, leggeva alcuni dei nomi su siti o quotidiani. Questo però non era un problema, perchè non c’era una vera e propria lista e perchè nessuno poteva dare in modo ufficiale tutti i nomi. Poi però le cose sono cambiate: quando il 30 dicembre ha scoperto che la rivista Chi avrebbe pubblicato i nomi di tutti i cantanti in gara al Festival ( che evidentemente qualcuno ha spoilerato a Signorini, qualcuno molto vicino ad Amadeus) ha deciso di giocare in anticipo e non aspettare il 6 gennaio. Oggi in conferenza spiega quale sono state le sue motivazioni.

AMADEUS PARLA DELLA POLEMICA SUI NOMI DEI BIG DATI DALLA RIVISTA CHI

“L’ho fatto d’impulso, non ingenuamente: mi sono arrabbiato il 30 sera, perché non volevo che i nomi fossero usciti su un solo giornale. I nomi sono sempre stati 24 e non l’ho mai detto a nessuno. Volevo dirne 20… perché mi ero reso conto che come pensavo a un nome lo vedevo in giro pubblicato da qualche parte. O avevo un microfono e non lo sapevo… Quindi avevo pensato di darne 20 e tenermene 4. Poi ho pensato che ero troppo cattivo e malpensante e ne ho comunicati 22. Quando li ho visti sul giornale mi sono arrabbiato e ho scelto, non ingenuamente, sapendo di fare una cosa non corretta di darlo a un quotidiano. Di questo chiedo scusa: non volevo che un solo cartaceo che potesse fare la parte del direttore artistico e spoilerare la notizia. Che poi tra colleghi non si fa, è una questione di rispetto” ha detto Amadeus rispondendo alla domanda di un giornalista che ha chiesto cosa fosse successo.

Ecco forse il problema, a parte le decisioni della rivista Chi e del direttore, è nella scelta di Amadeus di dare a un quotidiano i nomi. Se avesse fatto l’annuncio dal Tg1 o da Radio 1 i giornalisti non si sarebbero scatenati allo stesso modo. Ma va bene così, la polemica è forse nata e morta su alcuni giornali e siti, sui social ma è stata una cosa che ha riguardato gli addetti ai lavori, più che il pubblico.

Non a caso la serata della Lotteria Italia, quando già tutti conoscevano i nomi fatti da Amadeus ha raggiunto comunque ottimi ascolti, a dimostrazione che il mezzo televisivo resta ancora il preferito dagli italiani.