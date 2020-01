Sanremo 2020 tutti gli ospiti del Festival: Amadeus vuole chiudere con Ultimo

E’ tempo di fare nomi nella conferenza stampa del Festival di Sanremo!E Amadeus, anche se al momento non può ancora rivelare tutto, conferma alcuni nomi e dà anche delle indicazioni per quello che accadrà nelle cinque serate del Festival! Tanti gli ospiti che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2020, oltre alle signore di questa kermesse ( leggi qui tutti i nomi delle donne sul palco dell’Ariston ).

SANREMO 2020 TUTTI GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA 4 FEBBRAIO 2020

Salmo che a detta di Amadeus è uno dei giovani più promettenti del panorama musicale italiano, un vero fuoriclasse. E ancora nella prima serata: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma (Cast film Muccino).

SANREMO 2020 TUTTI GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA 5 FEBBRAIO 2020

Nella seconda puntata del Festival ci saranno: Emma d’Aquino e Laura Chimenti, Sabrina Salerno e forse Monica Bellucci ( che sta girando un film quindi è una super ospite e dovrebbe arrivare in questa serata). E forse un grande ritorno dopo tanti anni, come forse nella prima puntata. Amadeus ha spiegato che ci sono in corso delle trattative che al momento non sono chiuse per cui non può dare una lista completa.

SANREMO 2020 TUTTI GLI OSPITI DELLA TERZA SERATA 6 FEBBRAIO 2020

Nel corso della terza serata, che sarà quella dedicata alle cover ci saranno Georgina Rodriguez e Alketa che parleranno anche di come il Festival viene visto nei loro paesi. Tra gli altri ospiti: Lewis Capaldi, Tiziano Ferro che canta con Massimo Ranieri, Mika e Roberto Benigni.

SANREMO 2020 TUTTI GLI OSPITI DELLA QUARTA SERATA 7 FEBBRAIO 2020

Passiamo alla serata del Venerdì con le semifinali giovani in apertura e finalissima nel clou della serata; Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello per quello che riguarda le signore di Sanremo; Dua Lipa e Johnny Dorelli fortemente voluto del conduttore che è un suo grande fan.

SANREMO 2020 FINALE: TUTTI GLI OSPITI DEL 8 FEBBRAIO 2020

Sabato sera si apre con Mara Venier che pubblicizzerà la puntata di Domenica In del giorno dopo. In questa stessa serata anche Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Tornano Tiziano Ferro, Fiorello per il gran finale e il cast del film di Brizzi.

Amadeus ha rivelato che vorrebbe avere anche Ultimo, è in contrattazione con il cantante. Vorrebbe chiudere proprio con lui, visto il grande successo avuto negli ultimi mesi. Un cantante così giovane che riempie gli stadi merita di essere un super ospite. Dovrebbero esserci anche Al Bano e Romina Power che potrebbero cantare un brano inedito scritto per loro da Cristina Malgioglio.

Ci sono delle altre trattative in corso per cui le scalette delle varie serate potrebbero cambiare!