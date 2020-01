Gerardina Trovato a Live racconta il suo dramma: senza soldi, cerca di rinascere dopo l’incubo

E’ un momento davvero molto forte quello che ha visto Gerardina Trovato ieri protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso. La cantante ha usato parole crude per descrivere la sua storia e lo ha fatto senza troppi giri di parole. Al centro dello studio, sul divano, da sola con Barbara d’urso ha parlato di quello che le è successo nell’ultimo periodo. E’ magra, con il volto scavato, gli occhi spenti. Si legge sulla sua faccia il terrore.

Negli ultimi mesi ha provato a raccontare quello che è successo in questi anni complicati. Poi Gerardina ha scelto la tv per parlare del suo dramma personale.

La cantante inizia così il suo racconto:

“Qui sono al sicuro? Non mi vengono a prendere gli assistenti sociali per portarmi nelle strutture protette, come li chiamano, manicomi? Imbottendoti di psicofarmaci e diventi un vegetale… dormi, 24 ore su 24.Ti interdicono, Ti mettono un tutore, ti dicono cosa devi mangiare… in questo caso il mio tutore sarebbe la mia dolce mammina che si assicura che anche dopo la sua morte, io non sia libera di usare il mio patrimonio, quello che mio padre ha lasciato a me…”