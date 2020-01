Antonella Clerici rivela il suo compenso per Sanremo 2020 e zittisce tutti (Foto)

Ogni anno con l’arrivo del festival di Sanremo si parla di cachet, di cifre stellari o meno e se tra i protagonisti c’è anche Antonella Clerici qualcuno ha trovato il modo per accusarla per il suo compenso (foto). Tutto è nato dall’intervista che la conduttrice ha rilasciato al Corriere, il suo pensiero su Sanremo 2020, sulle parole dette o non dette da Amadeus e sugli eccessi che in generale riguardano il #metoo. Chiarissimo il pensiero della Clerici su tutte le polemiche sollevate da chi cerca di mettersi in luce approfittando anche del festival ma gettando tutto addosso ad Amadeus. Sui social il grazie di Antonella per l’intervista era un modo anche per confermare che tutto ciò che è stato riportato da Chiara Maffioletti ovviamente corrisponde a verità. Conferma che non è piaciuta a una follower che l’ha immediatamente accusata di partecipare a Sanremo solo perché è stata pagata milioni di euro. Immediata anche la risposta di Antonella Clerici che con poche parole ha zittito tutti.

IL CACHET DI ANTONELLA CLERICI PER IL FESTIVAL DI SANREMO DI AMADEUS

Mentre proseguono le critiche sui compensi per il festival e gli attacchi alla Rai che permette cachet così alti, sembra non siano per niente giuste le previsioni sul quanto prenderà chi.





Dopo l’intervista di Antonella il commento di una follower: “Certo è normale x te che ti hanno pagato milioni di euro, se no con sto cavolo partecipavi a S. Remo, e avresti avuto una considerazione diversa in questo caso… Se ti saresti trovata nella stessa situazione di alcune donne volevo vedere dove trovavi il coraggio di usare l ‘ironia su certi argomenti. E non giustificarti rispondendo che questo è il tuo lavoro, ma almeno cerca di evitare di fare brutte figure con scusanze inopportune, le tue battute ipocrite non fanno effetto! Occupiamoci di cose serie dici? Appunto!” Ovvio che abbiamo riportato il commento senza aggiungere correzioni.

La risposta di Antonella Clerici: “pensa che non prenderò 1 euro”. Nessun dubbio quindi, è la diretta interessata a svelare che la sua partecipazione sarà gratis, con o senza il festival non cambia niente per le sue tasche. Ci saranno critiche anche per questo?