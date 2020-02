Fiorello è pronto per Sanremo 2020: che cosa farà, ci sarà tutte le sere? Amadeus risponde

Fiorello è arrivato a Sanremo! E questa già è la prima notizia e chiaramente c’è grande attesa di sapere che cosa farà, di chi parlerà, quali saranno i numeri che lo vedranno protagonista in questa edizione del Festival condotto da Amadeus. Purtroppo però possiamo svelarvi davvero poco. A spiegare come stanno le cose è stato lo stesso direttore artistico di Sanremo 2020, anche nella puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera. Amadeus ha confermato che Fiorello ci sarà tutte le sere per cui lo spettacolo e gli imprevisti non mancheranno. Quello che però non può confermare sono i numeri: non ha idea di quello che Fiorello farà e anzi, potrebbe persino arrivare sul palco quando lui meno se lo aspetta. Sarà in qualche modo questa la chiave vincente di una edizione che, Amadeus vuol rendere spettacolare, anche per festeggiare i 70 anni del Festival.

FIORELLO ARRIVA A SANREMO E LA SUA IRONIA NON MANCA

Fiorello si sa, è sempre Fiorello, è anche nel suo post Instagram lo ha dimostrato! Si mostra con una mascherina, che in questi giorni è sempre utile visto quello che sta succedendo con il coronavirus, non a caso, sulla mascherina, c’è stampata una bella corona. E poi il pass molto particolare “Fiorello amico del conduttore“. Per lo show man possibilità di muoversi su tutti i fronti: questa sarà la nota spettacolare che ci si aspetta? E’ davvero possibile che nessuno sappia nulla di quelli che saranno gli interventi di Fiorello? Amadeus ha raccontato di conoscere solo il numero di stanza di Fiorello, che ha la camera vicina alla sua, per il resto nulla. Tutto tace.

Non ci resta quindi che seguire Fiorello e scoprire quello che succederà ogni sera al Festival di Sanremo! Di materiale ce n’è davvero tanto, come lo sfrutterà? Appuntamento al 4 febbraio 2020 con la prima serata del Festival.