A Live non è la d’Urso Pasquale Laricchia si difende dalle accuse della sua ex ma anche Lory del Santo attacca

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 2 febbraio 2020, si è aperto nuovamente il capitolo Pasquale Laricchia vs Victoria, la sua ex. I due stavano insieme ai tempi del Grande Fratello 3, ricorderete tra l’altro che entrarono insieme in casa e la Pennington arrivò persino in finale a un passo dalla vittoria. Qualche settimana fa dalla rivista DiPiù aveva lanciato pesanti accuse contro il suo ex, parlando di lui come di un uomo violento. Pasquale si è difeso dai salotti di Barbara d’Urso dicendo di non aver mai fatto nulla di quello che la signora aveva detto. E nella puntata di ieri porta anche una denuncia di diffamazione che ai tempi fece.

Ma quale sarebbe il motivo per il quale Victoria, oggi, torna a dire queste cose? Pasquale non ha dubbi: lo sta facendo per spostare l’attenzione su altro invece di pensare al fatto che ha un debito di quasi 100 mila euro con lui. Barbara d’Urso spiega che Victoria non ha saputo fornire nessuna prova di queste violenze ma c’è una persona che vuole confermare che Pasquale era violento con la sua fidanzata dell’epoca; si tratta di Lory del Santo che era in confidenza ai tempi, con il Laricchia.

LORY DEL SANTO DIFENDE LA EX DI PASQUALE LARICCHIA E LANCIA ACCUSE

Lory del Santo spiega che all’epoca ebbe modo di conoscere Pasquale Laricchia. Aveva uno studio di condivisione con dei modelli che affittavano delle stanze e Pasquale ne aveva una. La del Santo spiega:

“tutto bene fino a quando Pasquale Laricchia si è messo insieme ad una ragazza che si chiamava Victoria; a questo punto a ruota questi ragazzi sono venuti a lamentarsi con me perchè volevano andarsene da questo posto perché litigavano fortemente, i litigi erano violentissimi, lui era molto autoritario e loro erano anche preoccupati perchè non sapevano come potevano finire quindi mi hanno avvisato ed io ho cercato di trovare una soluzione, ma lui diceva che non era vero e che forse loro esageravano” .

Pasquale nega tutto e dice che questi ragazzi lo avrebbero accusato in quanto lui era molto ordinato e preciso e spesso faceva notare loro che gli spazi in comune erano sporchi. E ribadisce, anche se ha poco tempo per farlo, che non ha nulla a che fare con le violenze di cui la sua ex continua a parlare.

Lory però aggiunge anche un altro particolare che a suo dire farebbe capire che genere di rapporto c’era tra Pasquale e Victoria:

“a un certo punto gli ho ricordato che non aveva mai ritirato le seconde chiavi della stanza dove abitava con lei, cioè lui aveva una sola chiave e lui mi disse ‘no, no assolutamente non la voglio’ ed io dissi ma come se le deve uscire , magari devi rientrare tu sei impegnato e lui ha detto no assolutamente non può andare in giro per Milano da sola, se deve andare da qualche parte l’accompagno, deve stare sotto il mio controllo, devo sapere sempre cosa fa altrimenti per me non va bene”.