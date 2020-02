Sanremo 2020: la lite tra Morgan e Bugo tra morsi e sputi un attimo prima di scendere le scale (Foto)

Se questa notte l’esibizione, l’abbandono e la squalifica di Morgan e Bugo sul palco del festival di Sanremo 2020 è stata imbarazzante, dietro le quinte è accaduto molto di più (foto). Facile immaginare che tra i due cantanti la lite lontano dalle telecamere e dal pubblico sia degenerata ma morsi e sputi vanno ben oltre soprattutto perché tutto è accaduto un attimo prima dell’esibizione di ieri sera. Riferiscono tutto i testimoni, chi dietro le quinte è attento a ogni dettaglio per permettere la perfetta riuscita del festival di Sanremo. Mentre Amadeus impeccabile presentava il duo con la canzone che inneggiava alla sincerità e all’amicizia, dietro Morgan e Bugo arrivavano alle mani. Parolacce e una ricostruzione che sembra irreale perché pronti ad apparire in mondovisione. Presentazione finita Morgan prende posto, si volta e non vede il collega ormai ex amico. Brugo non voleva più entrare in scena, è stato letteralmente spinto. Le cuciture fatte in tutti modi da Amadeus e da altri non hanno retto, ma cosa è accaduto davvero mentre il conduttore attendeva l’ingresso dei due?

COSA E’ SUCCESSO POCHI SECONDI PRIMA DELL’INGRESSO DI MORGAN E BUGO

Davvero pochi secondi prima si è consumato tutto e tutto è accaduto così in fretta fino al peggio. I testimoni oculari raccontano: “E’ successo tutto in fretta. Pochi secondi prima di entrare in scena. Morgan ha spiegato a Bugo che aveva intenzione di cambiare il testo. Bugo non aveva idea di che cosa avrebbe cantato quell’altro ma era evidentemente contrario. Gli ha detto di no, che non avrebbe dovuto nemmeno provarci. Morgan si è avvicinato minaccioso, ha perso la testa. E i due hanno cominciato a spintonarsi”.





Parlano di un corpo a copro violento, di insulti, parole grosse mentre gli addetti ai lavori erano preoccupati che i due avessero i microfoni aperti. “Bugo ha sputato a Morgan, l’ho visto con i miei occhi, ma se ho capito bene era la reazione a un morso”. Impossibile che in quelle condizioni potessero reagire in modo diverso anche se Morgan ha provato a recitare. Bugo non ha retto ma per il momento non sappiamo ancora chi ha torto e chi ha ragione. Al momento c’è solo la spiegazione di Marco Castoldi.