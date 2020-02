Ivan Cottini regala emozioni anche a Sanremo 2020 e ci ricorda che la diversità è un valore (VIDEO)

Ci sono stati davvero moltissimi momenti emozionanti in questa edizione del Festival di Sanremo e la finale non poteva non regalarci qualcosa di molto forte. Ivan Cottini è stato tra i protagonisti della serata finale del Festival con una esibizione che abbiamo già visto anche in altre occasioni ma che è sempre emozionante e ci ricorda soprattutto il messaggio speciale che il ballerino affetto da sla vuole lanciare. La diversità per Ivan non è un ostacolo, la sua sedia a rotelle, il fatto di non poter danzare come avrebbe voluto, continuando la sua carriera da ballerino professionista non gli impediscono di danzare e arrivare dritto al cuore di chi lo guarda. Un ringraziamento speciale ad Amadeus ch egli ha dato modo di esibirsi sul palco davanti a milioni di spettatori.

Non possiamo non menzionare anche Eleonora Daniele, come del resto ha fatto anche Amadeus ricordando che la conduttrice di Rai 1 ha dato moltissimo spazio a Storie Italiane a Ivan, facendolo anche esibire nel programma. E Ivan ha poi danzato anche sulla pista di Ballando con le stelle, grazie a Milly Carlucci. Farlo davanti milioni di spettatori anche a Sanremo, rende il tutto ancora più speciale e Ivan non può che essere felice anche per tutte le emozioni che ha saputo dare.

IVAN COTTINI REGALA GRANDISSIME EMOZIONI A SANREMO 2020

Alla fine della sua esibizione Ivan Cottini ha chiesto solo sei secondi per poter dire una cosa importante, mentre tutto il pubblico di Sanremo era in piedi in sala: ” Voglio soltanto dire che la diversità è un valore aggiunto” . Ce lo dovremmo ricordare più spesso,come più spesso dovremmo ringraziare per quello che abbiamo, senza stare troppo a lamentarci per quello che invece non c’è.

E dobbiamo credere, credere nei sogni e nel fatto che si possano realizzare anche se ci sono tanti ostacoli, come nel caso di Ivan che in poco tempo si è ritrovato a combattere contro questa malattia che voleva spegnere il suo sorriso; non ha spento la voglia di ballare ed eccolo sul palco di Sanremo.

IVAN COTTINI EMOZIONA A SANREMO 2020: ECCO IL VIDEO DALLA FINALE







Una esibizione da brividi.

Ivan Cottini regala emozioni anche a Sanremo 2020 e ci ricorda che la diversità è un valore (VIDEO) ultima modifica: da