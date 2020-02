Coronavirus, Chiara Ferragni cancella viaggi e impegni in giro per il mondo

Il Coronavirus preoccupata a tal punto che molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno annullando i loro eventi. Dai firma copie di Elettra Lamborghini ai tour di tantissimi altri cantanti, adesso arriva anche Chiara Ferragni. La nota fashion blogger ha deciso di annullare i suoi viaggi e i suoi tantissimi impegni in giro per il mondo per prevenzione. Chiara ha fatto una serie di ig stories, prima in inglese e poi in italiano, per spiegare la sua scelta. “Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi e poi sabato dovevo partire per un Safari che avevo organizzato qualche mese fa” ha così iniziato la Ferragni nella sue storie.

Chiara Ferragni parla del Coronavirus ai suoi followers: “Avremo la forza per superare questa cosa”

“La situazione in Nord Italia, e principalmente in Lombardia, del Coronavirus… Naturalmente non me la sono sentita e ho preferito stare a casa con la mia famiglia“ ha spiegato Chiara Ferragni al suo esercito di followers sparsi in tutto il mondo. “Volevo mandare un grosso in bocca al lupo a tutti e volevo dire di non perdere la calma perché in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai“ ha affermato l’imprenditrice digitale sul suo profilo Instagram. “Dobbiamo ascoltare quello che ci dicono. Sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa insieme, nel mondo, tutti. In bocca al lupo“ ha poi concluso Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni annulla tutti gli impegni per il Coronavirus e si dedica alla famiglia

La nota fashion blogger ha dunque deciso di rimandare ogni evento programmato. Chiara si dedicherà alla sua famiglia, al marito Fedez e al loro bambino Leone. C’è da dire che nonostante l’annuncio della Ferragni, i suoi tantissimi followers hanno capito la situazione ma non solo. La bellissima influencer ha dato anche un messaggio di positività in questi giorni in cui le notizie relative al Coronavirus sui social network portano la gente alla psicosi. Chiara Ferragni appare invece positiva e sicura che tutti avremo la forza per superare questo momento così complicato.