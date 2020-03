L’ispettrice Lisbona de La casa di Carta positiva al coronavirus, le parole di Itziar Ituno sui social

Con una foto e un messaggio pubblicato su Instagram Itziar Ituno l’attrice che ne La casa di carta veste i panni di Lisbona, l’ispettrice innamorata del professore, ha annunciato a tutti di essere risultata positiva al nuovo coronavirus. Per il momento ha solo alcuni sintomi, ha la febbre e la tosse secca ma ha iniziato la sua quarantena. Con un lungo messaggio ha voluto raccontare quello che sta succedendo, anche per dare un messaggio alle migliaia di persone che nel mondo seguono La casa de Papel e che devono rendersi conto che questo virus non perdona.

LE PAROLE DI ITZIAR ITUNO SUI SOCIAL: LISBONA AL COVID-19

Ecco le parole dell’attrice sui social:



Aupa danoi!! Ofiziala da, bariku arratsaldetik sintomekaz nabil (sukarra ta eztul lehorra) eta gaur iritsi jaku azterneta epidemiologikoaren konfirmaziñoa. Koronabirusa da. Nire kasuan arina da ta ondo nago baina oso oso kutsakorra eta super arriskutsua ahulago dagoen jendearentzako. Hau ez da tontakeria, izan konsziente, ez hartu arinkeriaz, hildakoak dauz eta bizi asko jokoan eta ondiño ez dakigu noraiño helduko dan kontua, beraz, arduratsuak izateko txertoa ipinteko garaia da danon hobebeharrez. Elkartasun garaia da! Etxean geratzekoa eta babestu besteak!

Orain 15 egun berrogeialdi eta aurrerago ikusiko da✊❤.Zaindu zaitezte!!😙😙😙😙/ Hola a [email protected]!! Ez oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. És coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 dias en cuarentena y después ya se verá✊❤! Cuidaros mucho😙😙😙😙/ Olá galera! Ez oficial, desde sexta-feira à tarde tenho sintomas (febre e tosse seca) e hoje recebemos confirmação do teste epidemiológico. É um coronavírus. Meu caso é leve e estou bem, mas é muito muito contagioso e super perigoso para pessoas que são mais fracas. Isso não é bobagem, esteja ciente, não leve a sério, há mortos, muitas vidas em jogo e ainda não sabemos até que ponto isso vai dar, então chegou a hora de ser vacinado pela responsabilidade pelo bem comum . É um tempo de solidão e generosidade! Ficar em casa e proteger os outros. Agora tenho 15 dias em quarentena e depois será visto✊❤! Cuide-se😙😙😙😙 #etxeangeratu #yomequedoencasa #quedatencasa

L’attrice parla a oltre 2,5 milioni di followers e vuole essere chiara con le sue parole:

Ciao a tutti! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi come febbre e tosse secca e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. Si tratta di Coronavirus. Il mio caso è lieve e io sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera, ci sono stati tanti morti, molte vite sono in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di vaccinarsi per la responsabilità del bene comune. È un momento di solitudine e generosità! Per stare a casa e proteggere gli altri. Devo stare 15 giorni in quarantena e poi si vedrà! Abbiate tutti cura di voi”.

Tra meno due due settimane La casa de Papel arriverà su Netflix e sbarcherà in tutto il mondo. L’ispettrice sarà assoluta protagonista della nuova stagione della Casa di carta e le auguriamo di tornare in forma. Forse dovrà vedere gli episodi in casa da sola, come del resto faremo tutti noi, ma almeno starà bene!

Auguri Iziar, buona guarigione a te!