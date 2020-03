Selvaggia Lucarelli attacca Barbara d’urso: “Lascia la gente a casa Barbarè”

Ieri, poco prima di andare in onda con una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso, Barbara aveva postato sui social un video durante la preparazione. Il video la mostrava nel suo camerino, alle prese con trucco e parrucco. Insieme a lei un parrucchiere e un’altra persona nella stessa senza. La conduttrice ringraziava le persone che si prendono cura di lei prima di andare in onda anche se rispettando le distanze e con le mascherine. Ma in pochi minuti sui social, sono arrivati decine e decine di messaggi che facevano notare come sarebbe potuta andare in onda anche senza avere il parrucchiere o la persona per il trucco, come stanno facendo molti altri professionisti in onda in questi giorni ( pensiamo a Rita dalla Chiesa, giusto per fare un nome che sabato pomeriggio a Italia sì ha persino portato un phon per ricordare che negli ultimi anni ha sempre avuto una persona che le faceva i capelli).

E a puntare il dito contro la d’Urso arriva anche Selvaggia Lucarelli, che via social, manda un messaggio al vetriolo contro la sua “nemicamatissima”.

IL DURO ATTACCO DI SELVAGGIA LUCARELLI A BARBARA D’URSO

Ecco le parole di Selvaggia Lucarelli sui social:

Qualcuno spieghi a questa signora che a) si dovrebbe mettere la mascherina per tutelare truccatori e parrucchieri anzichè blaterare davanti a un telefono. b) potrebbe fare a meno di truccatori e parrucchieri, lasciandoli a casa per non esporli a rischi superflui. O se proprio deve, prenda una sola persona che faccia trucco e parrucco, ce ne sono molte. c) potrebbe dare un buon esempio e mostrare di fregarsene di ciglia finte e cerone e truccarsi e pettinarsi da sola, come stiamo facendo tutte noi. Comprese noi che andiamo comunque in tv con collegamenti da casa e ci pettiniamo da sole, alla buona, visto che sono tempi in cui forse la sostanza dovrebbe preoccuparci più della forma. A Cologno ci sono 141 infettati, 9 morti. Lascia la gente a casa Barbarè, specie se lo suggerisci negli hashtag fessi che metti. P.s. Il truccatore non può rimanere a 1 metro di distanza. A meno che come pennelli non usi le scope.