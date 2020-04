Once World Together ad Home: meravigliosa esibizione sulle note di The Prayer (VIDEO)

“One World: Together At Home” lo spettacolo musicale organizzato da Ldy Gaga con la collaborazione di moltissimi musicisti da tutto il mondo, cantanti e artisti, per raccogliere fondi per combattere il Covid-19 ha totalizzato oltre 30 milioni di euro. Una missione lodevole che non ha portato a casa una buona azione ma ha regalato musica. Esibizioni che resteranno nella storia come quella che ha visto coinvolti nello stesso brano, la meravigliosa The Prayer, non solo il nostro Andrea Bocelli e la bravissima Celine Dion ma anche Lady Gaga, John Legend e Lang Lang al pianoforte.

Una esibizione da brividi che non ha bisogno di molte parole. Vi invitiamo a rivedere il video di questa magnifica interpretazione.

TOGETHER AT HOME: THE PRAYER CON BOCELLI, DION, LADY GAGA, JOHN LEGEND E LANG LANG

Ecco il video dell’esibizione

Vi lasciamo qualche verso di questa meravigliosa canzone

Sognamo un mondo senza più violenza

Un mondo di giustizia e di speranza

Ognuno dia la mano al suo vicino

Simbolo di pace e di fraternità La forza che ci dia

We ask that life be kind

È il desiderio che

And watch us from above

Ognuno trovi amor

We hope each soul will find

Intorno e dentro a sè

Another soul to love

Let this be our prayer

Let this be our prayer

Just like every child

Just like every child

Ricordiamo che questa canzone fu registrata nel 1998 per il film d’animazione “La spada magica – Alla ricerca di Camelot” e pubblicata come singolo l’anno successivo vincendo l’Oscar per la migliore canzone e un Grammy per la miglior collaborazione.