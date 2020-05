Madonna e il coronavirus: ha avuto il covid 19? Sui social parla di anticorpi e immunità

Poche ore fa Madonna ha postato un video sui social con le ultime notizie dalla sua “quarantena”. E ha deciso così di annunciare a tutti che molto probabilmente ha avuto il covid 19. Madonna è seguita su Instagram da oltre 15 milioni di follower. Nel video, postato proprio sul suo profilo ufficiale dice di avere gli anticorpi del Coronavirus. Nel video Madonna dice anche di essere pronta “a fare un lungo giro in macchina domani”. E ancora: “Abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria del Covid-19″. La cantante sembra convinta di essere immune, afferma di avere “fatto un test l’altro giorno” dove ha scoperto di avere gli anticorpi del Covid-19. Con il suo video Madonna non entra nello specifico e non dice se ha avuto il coronavirus e se lo ha sconfitto, ma spiega che adesso sa di essere immune. E’ bene ricordare, almeno secondo quello che dicono gli scienziati in Italia, che i test sierologici non sono sicuri al 100%. Inoltre, non ci sono ancora evidenze scientifiche sul fatto che la presenza di anticorpi nell’organismo sia sufficiente a proteggerlo da eventuali ricadute del Covid-19. Madonna però sembra essere sicura del fatto suo e pronta a rischiare. Lo farà davvero?

MADONNA HA AVUTO OPPURE NO IL CORONAVIRUS?

Sono tante le persone che cercano di capire meglio cosa la popstar volesse dire con il video fatto ieri ma al momento tutto tace e non sono arrivate altre risposte dai social.

Madonna in questi mesi di lockdown è rimasta nella sua casa in California, facendo sui social, un po’ come fatto tutti i VIP in questo periodo, una sorta di diario dalla quarantena. Si è mostrata in casa, in compagnia dei suoi figli, insomma nella normalità della vita quotidiana.

Sotto quest’ultimo post sono tanti i commenti, come dicevamo in precedenza. C’è chi la invita a stare attenta e chi invece le augura di uscire e respirare un po’ di aria pura. Staremo a vedere!

