Da Mattino 5 un saluto per John Peter Sloan a poche ore dall’addio

Quando questa mattina si è diffusa la notizia della morte di John Peter Sloan, in molti hanno creduto che si trattasse dell’ennesima bufala, di quelle fake news che di tanto in tanto colpiscono i personaggi del mondo dello spettacolo. Purtroppo l’insegnante di inglese più famoso di Italia ci ha lasciati. E’ morto questa notte a Menfi, nella sua casa siciliana mentre stava trascorrendo un periodo di riposo e vacanza. A dare la notizia sui social, i suoi tanti amici che hanno condiviso con lui pazzesche avventure in giro per l’Italia. E un omaggio è arrivato anche dalla puntata di Mattino 5 in onda oggi 26 maggio 2020. Prima di chiudere l’appuntamento odierno infatti, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno ricordato Sloan. Il conduttrice di Mattino 5 ha fatto notare la giovanissima età dell’insegnante, morto a soli 51 anni. Una notizia che è arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno, al momento non si conoscono ancora le cause della morte di Sloan.

L’OMAGGIO DI MATTINO 5 A JOHN PETER SLOAN

Federica Panicucci ha salutato Sloan con queste parole: “Salutiamo un nostro amico, adesso ci guarda da lassù e noi lo salutiamo ovunque lui sia” ha detto la conduttrice di Mattino 5. Vecchi e Panicucci ricordano che aveva 51 anni, ci lascia giovanissimo. “E’ stato un amico di Mattino 5″ ha concluso la conduttrice emozionata per questo omaggio.

Vi salutiamo ricordando un amico speciale, #JohnPeterSloan 🙏🏻



A domani con una nuova puntata di #Mattino5 pic.twitter.com/83GDRqiMyj — Mattino5 (@mattino5) May 26, 2020

Ci uniamo anche noi a questo saluto esprimendo le nostre condoglianze alla famiglia dell’insegnante di inglese.

